ערוץ טלוויזיה גרמני הודה שעבד עם מחבל חמאס - בלי ידיעתו

ישראל העבירה מסמכים לרשת הציבורית ZDF, על כך שעובד שלה שחוסל בעזה - שימש כמפקד מחלקה במערך הייצור של חמאס במרכז הרצועה

הרשת הציבורית השנייה בגרמניה ZDF הודתה היום (שני) כי קיבלה לידיה מסמכים מישראל, שמעידים שאחד מעובדיה היה מחבל חמאס, אחמד אסעד מוחמד אבו-בטיר - ששימש כמפקד מחלקה במערך הייצור של ארגון הטרור במרכז רצועת עזה. על פי ZDF, הרשת לא הייתה מודעת לפעילותו של אבו-בטיר.

אבו-בטיר היה עובד של חברת ההפקה PMP, שעבדה בשיתוף עם ZDF ברצועת עזה. הוא חוסל בתקיפה שכוונה למבנה בו נמצאו מחבלי חמאס. תחילה האשימה ZDF את צה"ל ב"הרג ללא הבחנה של עיתונאים", והדיווח זכה להדהוד רב בתקשורת הגרמנית.

לאחר העברת המסמכים הישראליים, מסרה הרשת הציבורית כי היא "מברכת על החלטת הצבא הישראלי להבהיר את זהותו של העובד שנהרג בחברת ההפקה PMP בעזה". כמו כן הבהירה ZDF כי היא משעה את שיתוף הפעולה עם חברת ההפקה PMP עד להודעה חדשה.