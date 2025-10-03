כל הפרטים

המוסד מאשר: נעצרו פעילי חמאס שתכננו לפגוע בישראלים בגרמניה

שלושה פעילי חמאס נעצרו בברלין לאחר שאגרו נשק במטרה לפגוע במטרות יהודיות וישראליות. המוסד: "מעצרם התאפשר בזכות שיתוף פעולה הדוק עם וכוחות הביטחון והמודיעין בגרמניה"
מחבר איתי בלומנטל
מחבלי חמאס
מחבלי חמאס צילום: עלי חסן, פלאש 90

המוסד אישר היום (שישי) כי בפעולה משותפת עם שירותי הביטחון בגרמניה נחשפה חוליית טרור המזוהה עם חמאס, אשר תכננה לקדם פגיעה ביעדים ישראליים ויהודיים.

כפי שדיווחנו אתמול בכאן חדשות, שירותי הביטחון הגרמניים עצרו בברלין שלושה פעילי חמאס חשודים. השלושה מואשמים ברכישת ואגירת כלי נשק ותחמושת שנועדו לשמש את חמאס לפיגועי התנקשות נגד דיפלומטים ישראליים, כמו גם נגד מוסדות יהודיים ובתי כנסת בגרמניה. במהלך המעצרים תפסה המשטרה כלי נשק שונים, כולל רובה AK-47 (קלצ'ניקוב) מספר אקדחים ומאות כדורים.

על פי משרד התובע הפדרלי הגרמני, החשודים מואשמים ב"חברות בארגון טרור זר ובתכנון מעשה אלימות חמור המסכן את המדינה". עוד נמסר שאחד החשודים הוא יליד לבנון, וששני האחרים הם גרמנים. חמאס עצמו הכחיש כל קשר לעצורים. בתקשורת הגרמנית דווח כי חיפושים נערכו גם בערים לייפציג ובאוברהאוזן.

שרת המשפטים הגרמנית סטפני הוביג הגיבה והגדירה את הפרשה כ"אירוע חמור מאוד", ודיברה על הסכנה ליהודים במדינה. "החיים היהודיים בגרמניה נמצאים תחת איום. טרוריסטים ואנטישמים רדיקלים מחפשים לפגוע ביהודים - כולל כאן. למדינה הגרמנית יש אחריות לפעול נגד איומים אלה. לכולנו יש חובה להגן על החיים היהודיים. אסור לעצום עין ולא לקבל את זה כאשר טרור נגד יהודים זוכה פה לשבחים, או חלילה לחגיגות".

המוסד: "פרשיית סיכול חוליית הטרור וחשיפת המפגעים והאמל״ח נפרשת על פני כמה מדינות, והינה חלק מפעילות נרחבת של המוסד בכל רחבי אירופה במהלכה אותרו מחסני אמל״ח ובוצעו מעצרים נוספים של פעילים בחשד לביצוע עבירות טרור. המוסד ימשיך לפעול בכל מקום לסיכול פעילות טרור לפגיעה בישראלים ויהודים בחו״ל בשיתוף פעולה מלא עם גורמי הביטחון והמודיעין בארץ ובעולם".

