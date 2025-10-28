עם מדי SS וצלב קרס: הגיע לפאב מחופש לחייל נאצי - ונעצר

עם מדי SS וצלב קרס: הגיע לפאב מחופש לחייל נאצי - ונעצר
קנת' מורגן בן ה-33 תועד כשהוא מסתובב בעיר אתונה שבמדינת ג'ורג'יה בארצות הברית, ועורר את זעמם של המקומיים והקהילה היהודית
מחבר איתמר מרגלית
  • איתמר מרגלית
Getting your Trinity Audio player ready...
אמריקני במדי חייל נאצי, ארצות הברית
אמריקני במדי חייל נאצי, ארצות הברית צילום: רשתות חברתיות

קנת' מורגן, אמריקני בן 33, הגיע לפאב בעיר אתונה שבמדינת ג'ורג'יה, כשהוא לבוש במדי SS ועל זרועו סרט עם צלב קרס. מבלים ומבלות שהיו במקום התעמתו איתו, ועל פי סרטון שפורסם ברשת החברתית X, מורגן נראה תוקף סטודנטית. 

הופעתו של מורגן במדים נאציים עוררו תרעומת, בעיקר בקרב הקהילה היהודית, והוגשו נגדו אישומים בגין עבירות תקיפה. לאחר ארבעה ימי מעצר, הוא שוחרר בערבות של 15 אלף דולר.

עוד בנושא

המפגינים ותמונת הפרופסור

מפגינים איימו על מרצה ישראלי בלונדון: "נכרות את ראשו"

דייויד דריימן וירדן ביבס

בוטלה הופעתו של אמן תומך ישראל בבלגיה: "חשש מהפגנות"

תגיות |
בחירת העורכת
  • פריזסטן | פרק 2
    איך עיר האורות שינתה את פניה והפכה לבירה פרו-פלסטינית?
  • טקס איוואסקה
    מסע אל הפסיכדליות: האם שינוי תודעתי יכול לשנות מציאות?
  • המופע של ממדאני
    המועמד הפרו-פלסטיני לראשות עיריית ניו יורק במהלך מסוכן
  • דוקותיים | השייט והכלב
    גל משתקם מהמאניה דרך גלישה עם הכלב סטיב | דוקותיים
  • כהונה שלישית לטראמפ?
    ישבור את החוקים? מקורב לטראמפ: הוא שואף לקדנציה שלישית

אולי יעניין אותך