קנת' מורגן בן ה-33 תועד כשהוא מסתובב בעיר אתונה שבמדינת ג'ורג'יה בארצות הברית, ועורר את זעמם של המקומיים והקהילה היהודית

עם מדי SS וצלב קרס: הגיע לפאב מחופש לחייל נאצי - ונעצר

קנת' מורגן, אמריקני בן 33, הגיע לפאב בעיר אתונה שבמדינת ג'ורג'יה, כשהוא לבוש במדי SS ועל זרועו סרט עם צלב קרס. מבלים ומבלות שהיו במקום התעמתו איתו, ועל פי סרטון שפורסם ברשת החברתית X, מורגן נראה תוקף סטודנטית.

לבוש במדי SS עם צלב קרס על זרועו: תקרית מקוממת במדינת ג'ורג'יה בארה"ב, כשצעיר הגיע לבר מחופש לנאצי ועורר בהלה. בעקבות האירוע, הוגשו נגדו כתבי אישום ולבסוף הוא שוחרר בערבות | תיעוד@itamargalit pic.twitter.com/BGQvR6cz9Z — כאן חדשות (@kann_news) October 28, 2025

הופעתו של מורגן במדים נאציים עוררו תרעומת, בעיקר בקרב הקהילה היהודית, והוגשו נגדו אישומים בגין עבירות תקיפה. לאחר ארבעה ימי מעצר, הוא שוחרר בערבות של 15 אלף דולר.