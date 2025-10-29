בתוך יומיים: לפחות 2,000 אזרחים נטבחו במלחמת האזרחים בסודאן

האזרחים נטבחו במהלך השתלטות מיליציית ההתערבות המהירה על בירת מחוז צפון-דארפור מספרי ההרוגים עלולים לעלות. מלחמת האזרחים בסודאן נמשכת כשנתיים וחצי וגבתה עד כה את חייהם של כ-150 אלף בני אדם

גורם בממשלת חבל דארפור הנאמנה לצבא סודאן מסר היום (רביעי) לערוץ אל-חדת' כי "למעלה מ-2,000" בני אדם נהרגו בידי כוחות "ההתערבות המהירה" ביומיים האחרונים, מאז השתלטו על העיר אל-פאשר בצפון סודאן.

לדבריו, 700 מקרי הרג תועדו בשעות הראשונות שלאחר נפילת העיר, ועוד 450 בני אדם נרצחו בבית החולים שפעל בעיר. עוד 300 בני אדם נעצרו או נחטפו על ידי "ההתערבות המהירה" לדבריו, כך לפי מידע שמסרו קרובי משפחותיהם.

אל-פאשר היא בירת מדינת המחוז צפון-דארפור. העיר הייתה המעוז האחרון של צבא סודאן (SAF) בחבל דארפור שבמערב המדינה. לפי דיווחים 250 אלף תושבים עדיין נצורים במקום, כך שמספר הקורבנות בטבח המתחולל באזור עלול לעלות באופן משמעותי.

האו"ם הזהיר מטבח בחבל דרפור שבסודאן, @kaisos1987 שוחח עם יועץ למפקד כוחות ההתערבות במדינה שלוחמיו מואשמים בטבח: "יש הרוגים, אבל הם לוחמים"#העולם_היום pic.twitter.com/tGwTIfdXB4 — כאן חדשות (@kann_news) October 28, 2025

מדובר בסכסוך אתני שבמסגרתו המיליציה, המורכבת משבטים ערביים, נוקמת בשבטים האפריקנים. האירוע מתרחש שנתיים וחצי אל תוך מלחמת האזרחים בסודאן, שעד כה גבתה את חייהם של כ-150 אלף בני אדם.

עבד אל-פתאח אל-בוהראן, מנהיג צבא סודאן, מסר הצהרה אחרי אובדן העיר האסטרגטית ובה הבטיח "ניצחון מוחלט" לצבאו.

לדבריו: "במערכה הזו העם הסודאני ינצח. אני רוצה להרגיע את אנשינו שבכל מקום שאנחנו נחושים לנקום את נקמת כל חללינו, לנקום את נקמת אנשינו באל-פאשר על הפשעים שמבוצעים נגד עכשיו. כל ערכי האנושות מופרים כעת, ואף אחד לא מדבר על זה או עומד לדין. העם הסודאני יבוא חשבון עם הפושעים האלה".