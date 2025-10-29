מייסד "בן אנד ג'ריס": אייצר גלידת "סולידריות עם הפלסטינים"

בעלי בן אנד ג'ריס: אייצר גלידת "סולידריות עם הפלסטינים"
בן כהן הודיע על השקת טעם חדש של גלידה "שקוראת לתיקון הנזקים שנגרמו בפלסטין". הוא קרא לציבור להציע שם לגלידה ולהציע רכיבים שיכללו בה
מחבר רם ברנדס
בן אנד ג'ריס
בן אנד ג'ריס צילום: אתר החברה

בן כהן, מייסד יצרנית הגלידה "בן אנד ג'ריס" הודיע כי ייצר טעם חדש של גלידה ש"יבטא סולידריות עם פלסטין". כך פורסם היום (רביעי) ברשת ב-BBC הבריטית.

כהן סיפר כי חברת אם של יצרנית הגלידות "יוניליבר" מנעה ממנו לייצר את הגלידה במסגרת "בן אנד ג'ריס" ולכן הוא החליט לייצר את הגלידה החדשה באופן עצמאי.

בסרטון שפרסם ברשת קרא כהן לציבור להציע רעיונות לשם לגלידה החדשה ולרכיבים שיכללו בה. לדברי כהן: "אני מכין גלידה בטעם אבטיח שקוראת לשלום קבע בפלסטין ולתיקון הנזק שנגרם שם". אבטיח הפך במדינות שונות לסמל לתמיכה בפלסטינים בשל הזהות בין הצבעים שלו לצבעי דגל פלסטין.

גולשים כבר הציעו שמות לגלידה החדשה. בין היתר הוצעו השמות "בעולם של טראמפ תהייה בן", "זרעי החופש" ו"התנגדות מתוקה".

התמיכה של רשת "בן אנד ג'ריס" בפלסטינים עלתה לכותרות כבר בשנת 2021, אז הודיעו בעלי החברה כי הם מתנגדים למכירת המוצרים בשטחי יו"ש.

