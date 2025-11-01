בעקבות פרסומת שהעליבה את טראמפ: ראש ממשלת קנדה התנצל בפני נשיא ארה"ב

בפרסומת, שגרמה למשבר בין וושינגטון לאוטווה, הוצגה ביקורת חריפה על מדיניות המכסים של ארצות הברית. טראמפ הגיב בשבוע בהטלת מכסים נוספים של 10% על סחורות קנדיות, וכינה את הפרסומת "מזויפת"

ראש ממשלת קנדה מארק קרני התנצל הבוקר (שבת) בפני נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על פרסומת ששודרה באונטריו - והעליבה את הנשיא האמריקני.

בפרסומת, שגרמה למשבר בין וושינגטון לאוטווה, הוצגה ביקורת חריפה על מדיניות המכסים של ארצות הברית ונעשה בה שימוש בקטע מנאום רדיו של רונלד רייגן משנת 1987, שבו הנשיא האמריקני לשעבר תקף את רעיון הפרוטקציוניזם הכלכלי והזהיר מפני "מלחמות סחר שמזיקות לשני הצדדים".

טראמפ מצידו הגיב בשבוע שעבר בהטלת מכסים נוספים של 10% על סחורות קנדיות ובהשעיית כל שיחות הסחר בין המדינות. הוא גם כינה את הקמפיין "מזויף" וטען שנועד להשפיע על החלטת בית המשפט העליון בנוגע למכסים שהטיל. קרן רייגן גינתה גם היא את השימוש בקטע הקול ההיסטורי של הנשיא ה-40 ואיימה בצעדים משפטיים.

מלחמת הסחר הזו בין המדינות הולכת וגוברת מאז הכרזת טראמפ על תוכנית המכסים בפברואר 2025, והחלטתו להטיל מכסים של 35% על סחורות קנדיות. באוטווה השיבו במכסים משל עצמם על מוצרים אמריקניים בשווי מיליארדים - דבר שהגביר את המתיחות.

כמו כן, לפני כשלושה שבועות הכריז טראמפ על הטלת מכסים בשיעור של 100% על סין, וכן על מגבלות ייצוא על תוכנות קריטיות למדינה האסייתית. בשבוע שעבר הודיע הנשיא האמריקני כי הוא צפוי לערוך פגישה עם נשיא סין שי בקוריאה הדרומית, במהלכה הוא מקווה להגיע להסכם סחר בין המעצמות.

לדברי נשיא ארצות הברית, הוא מאמין שלעסקה זו עשויה להיות אף השפעה ישירה על מאמציו להביא להפסקת אש באוקראינה. "אני חושב שאדבר עם הנשיא שי לגבי הנפט הרוסי וסיום המלחמה באוקראינה. יכולה להיות לו השפעה גדולה על הנשיא פוטין", אמר טראמפ.