בגלל פרסומת: טראמפ הפסיק את שיחות הסחר עם קנדה

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה (שישי) כי הוא מפסיק את כל שיחות הסחר עם קנדה, בעקבות פרסומת במדינה נגד מדיניות המכסים שלו.

הפרסומת, שהופצה במחוז אונטריו המאוכלס ביותר במדינה, עשתה שימוש בקולו של נשיא ארצות הברית לשעבר רונלד רייגן כדי למתוח ביקורת על המכסים שהטיל טראמפ על ייבוא סחורות זרות מעשרות מדינות ברחבי העולם. טראמפ כינה את הקמפיין "מזויף" וטען שנועד להשפיע על החלטת בית המשפט העליון בנוגע למכסים שהטיל. קרן רייגן גינתה את השימוש בקטע הקול ההיסטורי של הנשיא ה-40 ואיימה בצעדים משפטיים.

מלחמת הסחר הזו בין המדינות גוברת מאז הכרזת טראמפ על תוכנית המכסים בפברואר 2025, והחלטתו להטיל מכסים של 35% על סחורות קנדיות. באוטווה השיבו במכסים משל עצמם על מוצרים אמריקניים בשווי מיליארדים - דבר שהגביר את המתיחות.

לפני כשבועיים הכריז טראמפ על הטלת מכסים בשיעור של 100% על סין, וכן על מגבלות ייצוא על תוכנות קריטיות למדינה האסייתית. אתמול הודיע הנשיא האמריקני כי הוא צפוי לערוך פגישה עם נשיא סין שי בקוריאה הדרומית, במהלכה הוא מקווה להגיע להסכם סחר בין המעצמות. לדבריו, הוא מאמין שלעסקה זו עשויה להיות אף השפעה ישירה על מאמציו להביא להפסקת אש באוקראינה. "אני חושב שאדבר עם הנשיא שי לגבי הנפט הרוסי וסיום המלחמה באוקראינה. יכולה להיות לו השפעה גדולה על הנשיא פוטין", אמר טראמפ.