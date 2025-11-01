בניגוד לעמדה הישראלית: גרמניה תפעל להארכת מנדט יוניפי"ל בלבנון

בסוף אוגוסט האחרון החליטה מועצת הביטחון של האו"ם להאריך את מנדט הכוח עד לסוף 2026, ואז לקבל את דרישת ישראל ולפרקו. בירושלים הדגישו אז כי יוניפי"ל נכשל כישלון חרוץ בכך שלא מנע מחיזבאללה להתעצם צבאית לאורך שנים. שר החוץ הגרמני: "יציבות באזור זה היא תנאי הכרחי לביטחון גרמניה ואירופה"

שר החוץ הגרמני יוהאן ודפול מתכוון לפעול בתוך האיחוד האירופי ובמוסדות האו"ם להארכת משימת כוח יוניפי"ל בלבנון גם מעבר לסוף 2026. "יציבות באזור זה היא תנאי הכרחי לביטחון ויציבות בגרמניה ובאירופה", אמר אתמול (שישי) במהלך ביקור בפריגטה של ​​חיל הים הגרמני ה"זקסן-אנהלט", המפקחת על האזור הימי מול חופי לבנון כחלק ממשימת האו"ם.

בסוף אוגוסט האחרון החליטה מועצת הביטחון של האו"ם להאריך את מנדט הכוח עד לסוף 2026, ואז לקבל את דרישת ישראל ולפרקו. בירושלים הדגישו אז כי יוניפי"ל נכשל כישלון חרוץ בכך שלא מנע מחיזבאללה להתעצם צבאית לאורך שנים. עוד נטען כי דיווחיו למועצת הביטחון לא שיקפו את המציאות בשטח ואת היקף התעצמות חיזבאללה ויצרו מצג שווא של יציבות מדומה.

ההחלטה לבצע פינוי מסודר והדרגתי של הכוח החל מ-2027 התקבלה בלחץ ארצות הברית. כעת, מבקשת ממשלת גרמניה להאריך את מנדט יוניפי"ל, מעבר למה שכבר סוכם והוחלט. "משברי פליטים מתרחשים שוב ושוב באזור זה, ולכן פריסת חיילינו היא השקעה משתלמת", אמר ודפול בנוגע למעורבות חיל הים הגרמני. ממשלת לבנון הבהירה לו שהיא רואה במעורבות בין-לאומית נוספת עניין רצוי, וביקשה שאירופה, וגרמניה בפרט, תתרום לכך.

כוחות שמירת אי הלוחמה בין ישראל ללבנון קיימים מאז 1978, כאמור, לא בהצלחה יתרה. יוניפי"ל מהווה את אחת ממשימות שמירת השלום הוותיקות ביותר של האו"ם. גרמניה רשאית לשלוח לכוח עד 300 חיילים; נכון לעכשיו, על פי הבונדסוור, ישנם כ-200 חיילים גרמנים - רובם ככולם במשימות שיטור ימי.

שר החוץ ואדפול סיים ביקור באזור, בסוריה ובלבנון. בעת שהותו בדמשק, הביע ספק כי פליטים סוריים ישובו מגרמניה למולדתם נוכח ההרס במלחמת האזרחים. בביירות נפגש בין היתר עם ראש ממשלת לבנון נוואף סלאם, והיום הוא אמור לבקר בישראל בדרכו חזרה לגרמניה.