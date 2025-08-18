רכבת ישראל: נמנה ועדת בדיקה חיצונית שתחקור את התקלה

לפי הודעת הדירקטוריון, ועדה מקצועית ובלתי תלויה תבצע בדיקה רחבה ויסודית של התקלות שהובילו להשבתה נרחבת של תנועת הרכבות

דירקטוריון רכבת ישראל הודיע הערב (שני) כי החליט על מינוי "ועדת בדיקה חיצונית מקצועית בלתי תלויה שתבצע בדיקה רחבה ויסודית" של התקלות שהובילו להשבתה נרחבת של תנועת הרכבות. בראש הוועדה יעמוד יהודה בראון, לשעבר מנכ"ל נת"ע.

לאחר שהושבתה בגלל תקלה: הרכבת צפויה לחזור לפעילות בסוף השבוע. @noam_goldberg1 עם הפרטים#מהדורתכאןחדשות pic.twitter.com/vxiswqdrSH — כאן חדשות (@kann_news) August 18, 2025

ביום שישי האחרון הודיעה רכבת ישראל על השבתה של מספר תחנות בשל תקלה בכבלי תשתית חשמול המסילות, שנגרמה ככל הנראה בשל פגיעת רכבת משא בקווים. התשתית נפגעה באזור צומת גנות מדרום לתל אביב ובמקטע בין חדרה לנתניה.

"לתשתית נגרם נזק כבד המתפרס על פני מאות מטרים", נמסר מרכבת ישראל. הסיבה לנזק - רכבת משא שנסעה על תוואי המסילות המחושמלות פגעה בכבלי תשתית החשמול מסיבה אינה ידועה בשלב זה וברכבת ישראל מתחקרים את האירוע.

לפי הודעת הדירקטוריון, ועדת הבדיקה הפנימית סיימה את הבדיקה הראשונית וממנה עלה כי הסיבה לכשל היא "רכבת משא אשר הסיעה מטען של פלטות שלא היו קשורות באופן מלא כנדרש בהוראות הטעינה. כנף הפלטה העליונה אשר נפתחה בעיצומה של הנסיעה פגעה וקרעה את תשתית החשמל העילי פעמיים, בשני מוקדים שונים, תל אביב דרום וכפר ויתקין בהמשך. הפגיעה היתה לאורך מספר קילומטרים בכל מוקד".



ועדת הבדיקה החיצונית תבחן את מכלול הגורמים הישירים והעקיפים שגרמו לאירוע ואת ההשלכות הכוללות של האירוע, לרבות בתחומי ציות ואכיפה, תפעול, שירות וצרכנות, ניהול סיכונים, ניהול הסכמים ופיננסים ותמליץ לדירקטוריון על פעולות שיש לנקוט, להטמעה מיטבית ואפקטיבית של מדיניות הדירקטוריון בחברה.