הכאוס התחבורתי נמשך: תנועת הרכבות בתל אביב תופסק מהיום (רביעי) ועד ליום שלישי הבא, 26 באוגוסט, ולא תתאפשר נסיעה בין צפון הארץ לדרומה. תחנת תל אביב השלום תיסגר זמנית.

כמו כן, בעקבות העבודות, רכבות המגיעות מדרום יגיעו עד לוד, רכבות מירושלים ומודיעין יגיעו עד לנמל התעופה בן גוריון, ורכבות מצפון יגיעו עד תחנת ת"א סבידור מרכז.

העבודות יבוצעו במרכז הרשת הרכבתית, בין תחנות תל אביב ההגנה ותל אביב סבידור מרכז, ויכללו "טיפול ושדרוג של מרכיבי תשתית חיוניים". בזמן השיבושים הצפויים, רכבת ישראל תפעיל קו אוטובוס בין תחנות ת"א ההגנה, ת"א השלום וסבידור מרכז, בתדירות של כל חמש דקות וללא עלות.

לדברי חברת רכבת ישראל, הוחלט "לנצל את ההזדמנות" על רקע השיבושים בתנועת הרכבות בשל תקלת החשמול שהחלה ביום שישי, ולשלב עבודות בטיחות חיוניות שתוכננו במקור לחודש ספטמבר.

החברה טענה בהודעה כי "המהלך נועד למנוע פגיעה כפולה בציבור הנוסעים, גם עתה וגם בעוד מספר שבועות", ולכן הוחלט להקדים את העבודות במספר שבועות.