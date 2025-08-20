שנה לרצח ששת החטופים במנהרה: "הזמן לא מרפא"

ברקע התוכנית לכיבוש הרצועה, בישראל מציינים שנה לרצח הרש, אלמוג, עדן, אלכסנדר, אורי וכרמל במנהרה ברפיח. כרמית, דודתה של עדן, סיפרה כי היא "עדיין לא מעכלת", גיל, בן דודה של כרמל, הוסיף: "דמיינו אותה נאחזת באוויר שיש שם". יגאל, אביו של אלמוג: "ראש הממשלה הביא אותנו למצב היה קשה שיכול להיות"

בזמן שבדרג המדיני והצבאי מתכננים את כיבוש העיר עזה, בישראל מציינים שנה לרצח ששת החטופים הרש גולדברג-פולין, אורי דנינו, עדן ירושלמי, כרמל גת, אלמוג סרוסי ואלכסנדר לובנוב על ידי מחבלי חמאס במנהרה ברפיח. יגאל, אביו של אלמוג, התראיין היום (רביעי) בתוכנית "סדר יום" בכאן רשת ב וסיפר: "הזמן לא מרפא את הגעגועים והכאב. אנחנו משפחה שלא תהיה כפי שהייתה לעולם".

על בנו אלמוג סיפר: "התכונות המדהימות שלו נגעו בהרבה אנשים. את הטוב שאלמוג רצה לעשות בעולם הזה, אנחנו נעשה. אנחנו עושים מספר מיזמים".

בנוסף, יגאל ביקר את התוכנית לכיבוש הרצועה, ואמר כי "לא מתקרבים למקומות שיש בהם חטופים". עוד הוסיף: "כל המערכת היא של אי ודאות. באי ודאות יש סיכויים גבוהים מאוד שיקרו דברים. ראש הממשלה הביא אותנו למצב הכי קשה שיכול להיות. צריך לשאול אותו למה הוא מפחד להחזיר חטופים ואחר כך לחסל את חמאס".

אלמוג סרוסי צילום: באדיבות המשפחה

כרמית יצחקי, דודתה של עדן ירושלמי, התראיינה גם היא וסיפרה: "זה יום קשה מאוד, אני לא מאמינה שעברה שנה ולא מעכלת שאנחנו בסיטואציה הזאת. היינו בטוחים שהיא תחזור".

"מאז שהיא נרצחה זה מאבק יומי, לא הצלחנו להתגבר על זה. כל דבר שקורה מציף ומעלה מחדש. זה מאוד קשה להשתקם כשיש ברקע את כל עניין החטופים", סיפרה כרמית.

כשגופתה של עדן חולצה מהשבי, היא שקלה כ-36 ק"ג. דודתה דיברה על הקשר שעלה בין משקלה לבין הסרטון של אביתר דוד מהשבי, בוא הוא נראה במצב של תת-משקל: "עלתה אצלי השאלה האם היא הייתה שורדת במשקל כזה גם אם לא היו רוצחים אותה, האם היא הייתה שורדת את התקופה הזאת? איך אפשר? צפיתי בסרטון ולא ישנתי בלילה".

על עדן סיפרה: "היא חלמה הרבה, אהבה להנות ורצתה לאכול את החיים". על התוכנית לכיבוש הרצועה טענה: "אם הם ימשיכו להתקדם ולכבוש – יהיה עוד רצח של חטופים".

צילום: פייסבוק

בתוכנית "הבוקר הזה" סיפר גיל דיקמן, בן דודה של כרמל גת שנרצחה: "יכולנו לדמיין אותה מצליחה להיאחז באוויר שיש שם, שומרת על בדל אנושיות ועל שגרה, אבל כשזה נגדע ככה - המשפחה נשברה".

דיקמן התייחס גם הוא לאפשרות לישראל תרחיב את הפעילות לרצועה לאזורים בהם ישנם חטופים חיים ואמר: "התחושה שתכף הולך לקרות אותו הדבר שוב - לא מרפה".

צילום: פייסבוק

ב-1 בספטמבר בשנה שעברה הודיע דובר צה"ל על רציחתם של ששת החטופים בשבי ועל החזרת גופותיהם לארץ. לפי תחקיר צה"ל תצפיתנים של חמאס שעמדו מחוץ למנהרה זיהו את לוחמי צה"ל נעים לכיוונם - וזה מה שגרם להם לרצוח את החטופים ולהימלט מהמקום. זאת, שלושה ימים לפני שצה"ל איתר את השישה.