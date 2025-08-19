"העסקה שחמאס אישר - מתווה וויטקוף עם שינויים מינוריים"

לדברי מקור פלסטיני ששוחח עם כאן חדשות, השינויים העוסקים בנסיגת כוחות צה"ל מסתכמים ב"מאה או 200 מטרים לפה או לשם". הוא הוסיף כי המתווה כולל סעיף שלפיו מעבר רפיח ייפתח לראשונה באופן דו כיווני

מקור פלסטיני שראה את נוסח המתווה לעסקה לשחרור חטופים שאותו אישר חמאס אמר לכאן חדשות כי מדובר במתווה של השליח האמריקני סטיב וויטקוף עם שינויים מינוריים - כך פורסם הערב (שלישי) במהדורת כאן חדשות.

מקור פלסטיני שראה את נוסח המתווה שחמאס הסכים לו: מתווה וויטקוף בשינויים מינוריים. הסעיף המשמעותי: מעבר רפיח ייפתח לראשונה משני הכיוונים | @eliorlevy עם כל הפרטים#מהדורתכאןחדשות pic.twitter.com/211ZhAdA7C — כאן חדשות (@kann_news) August 19, 2025

לפי המקור, "אין במתווה הזה דרמה גדולה שלא ראינו במתווים קודמים". הוא הסביר כי לגבי נסיגת כוחות צה"ל מדובר בשינויים של "מאה או 200 מטרים לפה או לשם".

בנוסף, אמר המקור הפלסטיני, המתווה הנוכחי כולל סעיף משמעותי הנוגע למעבר רפיח, כזה שהופיע בעבר ונחשף בכאן חדשות, ולפיו המעבר ייפתח לראשונה באופן דו כיווני ויאפשר בנוסף ליציאה מהרצועה גם כניסה של פלסטינים.

אמש אישר בכיר חמאס באסם נעים כי הארגון הסכים להצעה לעסקה לשחרור חטופים שהוצגה לו שלשום על ידי מצרים וקטר. מדובר בהצעה להסכם חלקי המבוסס על המתווה שהציע השליח האמריקני סטיב וויטקוף, שלפיו ישוחררו עשרה חטופים חיים ויוחזרו 18 חטופים חללים במהלך 60 ימי הפסקת אש. פרטי ההצעה פורסמו לראשונה בחודש מאי.

מוקדם יותר היום מסרה לשכת ראש הממשלה בשם "גורם מדיני בכיר" כי "ישראל דורשת את שחרור כל 50 החטופים בהתאם לעקרונות שקבע הקבינט לסיום המלחמה. אנחנו בשלב ההכרעה הסופי של החמאס ולא נשאיר אף חטוף מאחור".

אמש פורסם במהדורה כי המגעים שהתקיימו בימים האחרונים בין חמאס והממתווכות התקיימו באישורו של נתניהו. עוד פורסם כי בסביבתו של ראש הממשלה אומרים כי הוא אינו שולל עסקה חלקית "בתנאים מסוימים", זאת למרות הצהרותיו דרך לשכת ראש הממשלה שלפיהן הוא מוכן רק לעסקה הכוללת את שחרורם של כל החטופים.