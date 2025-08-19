בריאיון ל-CNN סיפר שורד השבי אלי-ה כהן כי למשך שלושה ימים הוחזק בשבי עם החטוף שהוצא להורג לאחר מכן. על אלון אהל, שעדיין מוחזק בשבי, סיפר: "הוא התנדב לישון על הרצפה כדי שלנו יהיו מזרנים"

"הירש נתן לי ספר ואמר לי 'שמור את זה, אני חוזר הביתה'"

שורד השבי אלי-ה כהן התראיין היום (שלישי) לרשת CNN, שם סיפר על חטיפתו, על החזקתו בשבי ועל האנשים שהשאיר מאחור.

כהן סיפר כי למשך שלושה ימים הוחזק בשבי עם החטוף הירש גולדברג-פולין, שנרצח לאחר מכן על ידי חמאס. על אף הזמן הקצר שהוחזקו יחד, כהן אמר כי הרגיש שהיו חברים במשך עשור.

"אחרי שלושה ימים, מחבלי חמאס אמרו להירש כי הוא עומד לשוב הביתה לישראל. הוא נתן לי ספר ואמר לי 'שמור את זה לעצמך, כי אני חוזר הביתה'", סיפר.

כהן הוסיף כי הייתה לו תקווה שגולדברג-פולין ישוב ארצה ויספר להוריו שהוא בחיים, אך חמאס הוציאו אותו להורג.

על החטיפה מ"מיגונית המוות" סיפר לרשת האמריקנית כי אחרי שנמלט ממסיבת הטבע נובה יחד עם בת זוגו זיו עבוד נכנסו השניים אל המרחב המוגן, שם התפלל לאלוהים. כשפקח את עיניו, סיפר, ראה את מחבלי חמאס צוחקים ומצלמים אותו.

"המחבלים נהגו לענות להשפיל את החטופים", העיד כהן. "אחרי עשרה ימים בשבי, שבהם ישנו על הרצפה, הם נכנסו מחויכים ואמרו: 'יש לנו חדשות טובות עבורכם. הבאנו לכם מזרנים, אבל רק שלושה - עליכם לבחור מי יישן על הרצפה ומי על מזרן".

"הסתכלנו אחד על השני. אף אחד מאיתנו לא רצה לישון על הרצפה. אחד החטופים, אלון אהל, אמר למחבלים: 'תנו להם את המזרנים, אני אשן על הרצפה'", סיפר.

שורד השבי סיפר גם על האיחוד מחדש עם בת זוגו זיו, שחשב שנהרגה במיגונית. "פגשתי אותה וזה היה כמו חלום. זה הרגיש ככה במשך שבועות. הסתכלתי עליה ואמרתי 'זיו, אני לא מאמין שאת פה'".

עבוד הצטרפה גם היא לראיון וסיפרה כי פחדה לגורל אהובה. לדבריה, במשך מאות ימי השבי לא רצתה לדמיין את המפגש איתו. "אמרתי לעצמי - 'אאמין רק כשאלי-ה יחצה את הגבול עם חיילים. רק אז אני אוכל לנשום'", סיפרה.