ילדים חולים ממזרח י-ם לבג"ץ: אפשרו לנו לעבור במחסום מהיר

חולים במחלות קשות וכרוניות המתגוררים בשכונת כפר עקב שבמזרח ירושלים, מעבר לגדר ההפרדה, עתרו לבג"ץ בבקשה להורות למשמר הגבול להעבירם במחסום חלופי ומהיר - כך פורסם הבוקר (שלישי) בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב.

את העתירה הגישו שבעה מתושבי השכונה, שנמצאת בשטח המוניציפלי של ירושלים. השבעה מחזיקים בתעודות זהות ישראליות.

העותרים, ילדים ונערים חולי סרטן ומחלות קשות אחרות, טענו בעתירתם כי מאז 7 באוקטובר הוחמרו הבדיקות וסגירת המעברים נעשתה תכופה יותר. לדבריהם, המעבר במחסום אורך כשעתיים לפחות. אביה של אחת מהעותרות, מושתלת כליה, סיפר: "העומס במחסום קלנדיה מטורף, והדרך לחיזמא נחסמה במחסום נוסף. כמה מהפעמים לקח לנו כמעט שלוש שעות להגיע לשערי צדק, כשהילדה בוערת מחום וסובלת ואני יודע שאני חייב להגיע איתה בדחיפות לחדר המיון".

לטענת העותרים, בשנה שעברה הגיעו עם מפקד מג"ב עוטף ירושלים להבנות שלפיהן החולים יוכלו לצאת דרך מחסום אל ג'יב הסמוך לגבעת זאב. אולם, סיפרו, המפקד התחלף ומאז תחילת השנה הנוכחית מסרב תת-ניצב עירן לוי, המפקד החדש, לאפשר להם לעבור במעבר זה.

עורכת הדין טל חסין מהאגודה לזכויות האזרח, שסייעה לעותרים, מסרה: "מאז תחילת המלחמה, כבר כמעט שנתיים, רבבות תושבים ואזרחים ישראלים שחיים בכפר עקב עומדים כל יום שעות בפקקים כדי להגיע לירושלים. הם רוצים להגיע אליה הרבה, הם עובדים פה, לומדים בה, ומשתמשים בשירותיה. לחיות מאחורי מחסום זה תמיד מזעזע, אבל זה בלתי נסבל במיוחד כשצריך להגיע בדחיפות לבית החולים".

"העותרים שלנו הם ילדים עם סרטן, ילדים מושתלי כליות, יש לנו ילדה עם בעיות נוירולוגיות קשות שצריכה להגיע בדחיפות למיון. אין בית חולים בכפר עקב. מפקד מג"ב הקודם אפשר להם לעבור במחסום אחר, אל ג'יב, שמאפשר הגעה בטוחה ומהירה לירושלים. המפקד הנוכחי מסרב, זאת אדישות ואטימות קשות, וזה פסול לחלוטין, מוסרית ומשפטית", הוסיפה.

ממשטרת ישראל נמסר: "מעבר אל ג'יב פועל בהתאם להחלטות בג"ץ ובהתאם להוראות הדין. בתוך כך, לוחמי מג"ב ושוטרי משטרת ישראלים פועלים על פי דין ועל פי ההחלטות השיפוטיות לשמירה על מרקם חיים תקין, על הסדר הציבורי ועל ביטחון אזרחי המדינה. ככל שנידרש נשיב כמקובל לבית המשפט ולא באמצעות אמצעי התקשורת".