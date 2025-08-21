הוארך עד מחר מעצרו של החשוד באיומים על היועמ"שית

החשוד נעצר אתמול לאחר שעל פי החשד ניגש לביתו של הרב הראשי לשעבר והשאיר בו מכתב, אשר בו כתוב: "אני מוכן להרוג את היועצת המשפטית אם אקבל על כך הסכמה משלושה זקני הדור, בלי הסכמה לא אעשה דבר"
מחבר חיים גולדיטש
החשוד בתכנון לפגוע ביועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה
החשוד בתכנון לפגוע ביועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

בית המשפט החליט היום (חמישי) להאריך עד למחר את מעצרו של תושב ירושלים שנעצר אתמול בחשד שביקש מהרב הראשי לשעבר יצחק יוסף היתר הלכתי להרוג את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. 

נציג המשטרה ביקש בדיון להאריך את מעצרו ב-7 ימים, ואמר: "התקבל דיווח במוקד המשטרה על ידי מנכ"ל משרד הדתות בירושלים על כך שחשוד הגיע לביתו של הראשון לציון - הרב יוסף וביקש לשוחח עם הרב. משסורב לשיחה הוא השאיר מכתב ובו רוצים לרצוח את היועמ"שית. הוא קשר את עצמו לאירוע הוא הודה שהוא מתכוון לרצוח היועמ"שית אם גדולי הדור יתירו זאת. הכתובת היא על הקיר". 

סנגורו של החשוד, עורך הדין עידן בוטבול, הקשה והפנה שורת שאלות לעבר נציג המשטרה: "מושא האיומים הוא הרב או היועמ"שית? האם יש אינדיקציה שהוא ניסה לפנות ישירות אליה? הוא אמר במפורש במכתב שאם הוא לא יקבל הסכמה מהרב הוא לא יעשה דבר? אין אינדיקציה שפנה לרבנים אחרים?". בהמשך שאל אם נמצאו בביתו חפצים שיכולים להעיד על כוונה לבצע פעולה ממשית, ונענה: "נכון לכרגע. יש עדיין חומרים לעבור עליהם".

עו"ד בוטבול סיכם: "מדובר באדם שפנה אל הרב שלו ושאל שאלה במעטפה סגורה, ולא בא לפרסם את האיום שלו". השופטת צ'רקה העירה: "יכול להיות שהוא פנה במיוחד לרב יוסף ולא לרב איזוטרי, בידיעה שלרב זה יש גישה ליועצת המשפטית לממשלה וכך זה אכן יאיים עליה. את זה המשטרה צריכה לבדוק. אני לא יודעת מה הכוונה שלו". 

סנגורו הוסיף וטען בדיון: "מדובר על אדם ללא עבר פלילי עם רקע נפשי אני מבקש לדייק אותו למעצב בית בתנאים מגבילים". בתחילת הדיון, השופטת החליטה לאסור לפרסום את שמו בשל הרקע הנפשי, שכן מדובר באדם הסובל מפוסט טראומה ומקבל כדורים פסיכיאטריים.

החשוד נעצר אתמול לאחר שעל פי החשד ניגש לביתו של הראשון לציון והרב הראשי הספרדי לשעבר והשאיר בו מכתב, אשר בו כתוב: "אני מוכן להרוג את היועצת המשפטית אם אקבל על כך הסכמה משלושה זקני הדור, בלי הסכמה לא אעשה דבר".

אנשי הרב, שהבינו שמדובר בבקשה לקבלת היתר הלכתי להרוג את היועמ"שית, פנו למשטרה ולמשרד הדתות עם המכתב. "בפנייה זו התריעה לשכתו של הרב על איום שנראה ממשי ועשוי לסכן מיידי את חיי היועצת המשפטית לממשלה עו"ד גלי בהרב מיארה", נכתב במכתב למפכ"ל. "עם קבלת הצהרת הכוונות של אותו אדם, הורה כבוד הראשון לציון להעביר באמצעותי באופן בהול את המידע אליכם לטיפולכם הדחוף".

 

אולי יעניין אותך