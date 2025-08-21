כאן רשת ב

אביו של תומר ערבה: "אוכל אותי שלא רצתי לקיבוץ - למרות התוצאה הידועה"

"אוכל אותי שלא רצתי לתומר - למרות התוצאה הידועה"
מעיין אליעז התראיין לראשונה מאז טבח 7 באוקטובר, בו נרצח בנו. סיפורו של תומר התפרסם בעקבות שידור ישיר בפייסבוק שהעלו מחבלי חמאס בזמן השבת השחורה
מחבר עמרי אסנהיים
תומר אליעז-ערבה
תומר אליעז-ערבה צילום: באדיבות המשפחה

מעיין אליעז, אביו של תומר אליעז-ערבה, התראיין היום (חמישי) לראשונה מאז טבח 7 באוקטובר, בו נרצח בנו בקיבוץ נחל עוז. סיפורו של תומר התפרסם בעקבות שידור ישיר בפייסבוק שהעלו מחבלי חמאס בזמן הטבח, בו אילצו את תומר לפנות לחברי קיבוץ אחרים שהבצרו בביתם - במטרה שייפתחו את דלתם למחבלים.

"ראינו הכול בסרטון. בהתחלה לא הבנתי את הסיטואציה וחשבתי שמדובר בחיילים", אמר מעיין ששהה בביתו בקיבוץ מפלסים בשבת השחורה. "מרגע שהבנתי הכול התהפך". מעיין שיתף כי הלך לחמ"ל הקיבוץ במטרה לקבל עוד מידע ולנסות ליצור קשר גם עם ביתו ואביו שהיו בקיבוץ. "רציתי לזרוק הכול ולרוץ לקיבוץ. אני מכיר את האזור היטב. אמרתי לעצמי שאצליח להגיע לשם וזה לא קרה. לא קמתי ועשיתי את זה. זה אוכל אותי עד היום. למרות התוצאות הוודאיות של מה היה קורה לי".

תומר ערבה. מתוך סרטון הלייב פייסבוק מהשבת השחורה

תומר גר עם אימו דקלה ובן זוגה נעם אליקים, שנרצחו באותו בוקר, ועם בנותיו של נעם - אלה ודפנה, שנטחפו לרצועה ושבו בעסקת החטופים בחודש מאי 2024.

"זה אוכל אותי שלא רצתי לקיבוץ, למרות שידעתי מה יהיו התוצאות"

מעיין סיפר כי מעבר לאותו סרטון בפייסבוק, הוא לא ידע על נסיבות מותם של תומר ודיקלה. "כשאלה ודפנה שוחררו, הן סידרו לנו קצת את האירועים ומה קרה לדקלה. לאחר מכן, בתחקיר צה"ל הבנו איפה תומר נהרג ואיך. שזה בסבירות גבוהה מירי בשוגג של כוחות צה"ל שפעלו בקיבוץ".

דיקלה ערבה ובנה תומר

מעיין אמר כי על פי עדויות, תומר ניסה לעזור לשכניו, על אף הסיטואציה הבלתי אפשרית בה נמצא. "עשה הכול בשביל לעזור. גם לאחותה של דיקלה, למשפחת פייברג השכנים. כנראה שהוא הצליח לברוח מהמחבלים והגיע לשער הקיבוץ. אבל אין בתחקיר פרטים על כך. אולי הם המחבלים שחררו אותו. אנחנו באמת לא יודעים".

מעיין הוסיף כי כל פעם שהוא בקיבוץ, המחשבות על בנו מלוות אותו בכל מקום, וכי הוא נוסע הפוך בכיכר בה הוא נהרג, "רק לא לעבור עם הגלגלים של האוטו איפה שיכול להיות שתומר היה". מעיין סיים עם תקווה לחזרתם המהירה של החטופים, "אי אפשר לקום בלי הדבר הזה".

הרש גולדברג, אורי דנינו, עדן ירושלמי כרמל גת, אלמוג סרוסי ואלכסנדר לובנוב

אביתר דוד גיא גלבוע דלאל בסרטון לוחמה פסיכולוגית של חמאס

