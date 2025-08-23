אחרי הכאוס: תחנת ת"א ההגנה תשוב לפעול מחר, ביום שני - תנועת הרכבות תחזור באופן כמעט מלא

מחר (ראשון) תחודש תנועת הרכבות מדרום לת"א ורכבות תגענה עד תחנת ת"א ההגנה. ביום שני כלל קווי הרכבת יחזרו לפעילות. כך הודיעה הערב דוברות רכבת ישראל.

לאחר שביום חמישי הודיעה שרת התחבורה מירי רגב, לצד בכירים במשרד התחבורה וברכבת ישראל על חזרת תנועת הרכבות באופן הדרגתי, במהלך הימים האחרונים עבדו צוותי הרכבת על מנת לקדם את העבודות לתיקון התקלה החמורה שהשפיעה על תנועת הרכבות בגל הארץ והובילה לכאוס תחבורתי.

החל ממחר, יום ראשון, 24.8.25:

רכבות מכיוון דרום תגענה עד לתחנת ת"א ההגנה.

רכבות בקו בית שמש-נתניה יסיימו את נסיעתן בתחנת לוד.

תחנות כפר חב"ד ולוד גני אביב יפתחו מחדש.

החל מיום שני 25.8.25 תחזור תנועת הרכבות באופן מלא, עם מספר עיכובים בשל הוספת תחנות ביניים:

תיפתח לשירות תחנת ת"א השלום, ותנועת הרכבות באזור ת"א ורחבי הארץ תחזור לסדרה.

קו אשקלון - בנימינה יסתיים באופן זמני בתחנת הרצליה (במקום בתחנת בנימינה). נוסעים בקו זה שיעדם צפונית לתחנת הרצליה יבצעו החלפת רכבות בתחנה זו וימשיכו ליעדם.

לא תופעלנה רכבות ישירות (ללא החלפה) בקו כרמיאל-באר שבע. תתאפשר נסיעה בין התחנות באמצעות החלפת רכבות. הרכבות הישירות צפויות לשוב לפעילות בתאריך 1.9.25

ביום שני ייתכנו עיכובים קלים בלוחות הזמנים, בשל תוספת עצירות ביניים לחלק מהרכבות.

עד תאריך 1.9.25, תנועת הרכבות תשוב לסדרה באופן מלא.