קריאות בקבוצת אם תרצו במודיעין : הסירו את שלטי החטופים

המחלוקת סביב השלטים התעוררה בקבוצת וואטסאפ של הארגון • בתנועה התנערו מהמעשה והבהירו כי האישה שפעלה אינה מייצגת אותם, והדגישו את התנגדותם • במשך שבועות טוענים פעילים למען החטופים שמסירים להם את השלטים ברחבי העיר
מחבר נופר משה פרדו
אחד השלטים שהושחתו במודיעין
אחד השלטים שהושחתו במודיעין צילום: כאן חדשות

חברה בקבוצת הוואטסאפ של "אם תרצו" קראה להשחית שלטים למען השבת חטופים במודיעין. כך פורסם היום (ראשון) בתוכנית "בחצי היום" בכאן רשת ב. בשבועות האחרונים טוענים פעילים למען החטופים שמסירים להם את השלטים ברחבי העיר.

בהתכתבות שהגיעה לידי מערכת כאן חדשות מקבוצת הווטסאפ של הקהילה, קראה אחת מחברות הקבוצה למשתתפים להסיר שלטים בשכונה שלה. בשיח בקבוצה היו תומכים וגם מתנגדים.

"צומת מרכזי בגבעה סי, הם תולים ואנחנו מורידים. אם כל אחד יפעל בשכונתו נראה תוצאות", כתבה חברת הקבוצה. "למה להוריד?", אחד החברים בקבוצה. "תן לכל אחד לתלות ולהביע, כמו שלא היינו רוצים שיורידו משהו ש'אם תרצו' תולים". במוצאי השבת הוצאה מהקבוצה החברה שקראה להסיר את השלטים.

אחד השלטים שהושחתו במודיעין (צילום: כאן חדשות)

בתנועת "אם תרצו" ביקשו להבהיר שהאישה אינה פעילה של התנועה וכי הם מתנגדים להסרת שלטים. יו"ר התנועה במודיעין הוציא הבהרה במוצאי שבת וביקש להתעלות ולא לפעול להסרת השילוט. "זאת ממש לא הדרך של 'אם תרצו', אנחנו לא הם", כתב בין היתר. "תתעלו מעבר ל'הם הורידו לנו שלטים אז נוריד להם'. מבקש ממש לא להיכנס למקומות האלה".

