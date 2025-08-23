עינב צנגאוקר: "מי שרוצה להשיב את החטופים לא כובש את הרצועה"

"מי שרוצה להשיב את החטופים לא כובש את הרצועה"

נציגי משפחות חטופים נשאו היום (שבת) הצהרה בשער בגין בתל אביב. עינב צנגאוקר תקפה את ראש הממשלה בנימין נתניהו: "מי שרוצה להשיב את החטופים לא כובש את הרצועה, נתניהו גוזר עלינו מלחמת נצח מיותרת". צנגאוקר פנתה לציבור: "צאו איתנו להציל את החטופים והחיילים, לסיים את המלחמה, לשקם את מדינת ישראל ולהחזיר אותה למסלול".

מאוחר יותר צפויה עצרת בכיכר החטופים, בצל דברי נשיא ארצות הברית דונדל טראמפ כי "ייתכן שנותרו פחות מ-20 חטופים חיים בעזה". במטה המשפחות אמרו: "זו העת להחזיר את כל 50 החטופים והחטופה ולסיים את המלחמה, זו תהיה תמונת הניצחון הישראלית היחידה".

"כבוד הנשיא, יש 50 חטופים", התייחסו במטה משפחות החטופים לדברי טראמפ. "עבורנו, כל אחד ואחת מהם הוא עולם ומלואו. אם השר דרמר, שמדבר רק עם האמריקנים אבל לא טורח לדבר או להיפגש עם משפחות החטופים, יודע משהו אחר - ראוי היה שיעדכן ראשית את המשפחות. חובתנו הקדושה למנוע הקרבה ולהשיב את כולם הביתה".

הנשיא טראמפ אמר אמש לכתבים בבית הלבן כי "יש עכשיו 20 חיים, אבל בטח פחות מכך כי כמה מהם אולי כבר לא איתנו".

בהודעה ששלח מתאם השבויים והנעדרים גל הירש למשפחות החטופים נכתב כי על פי המידע שבידי ישראל אין שינויים במספר החטופים החיים. "20 מהחטופים בחיים, שניים עם חשש כבד לחייהם, 28 אינם בין החיים והוגדרו כחטופים חללים", כתב הירש.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר ביום חמישי האחרון בסרטון שפרסם: "הנחיתי להתחיל במשא ומתן מיידי על שחרור כל החטופים וסיום המלחמה בתנאים שמקובלים על ישראל".

נתניהו הוסיף כי המשא ומתן יתקיים במקביל לפעולה להשתלטות על העיר עזה, לאחר שהתוכניות למבצע הוצגו בפניו היום על ידי צה"ל. "שני הדברים הללו - הכרעת החמאס ושחרור כל חטופינו - הולכים יד ביד", אמר.