מורה נעצר בחשד שניהל קשר מיני עם תלמידה מאז היותה בת 12

התלמידה לשעבר התלוננה על כך במשרד החינוך וסירבה להתלונן במשטרה. במשרד החינוך לא נמצאו עדויות כי המורה ניהל התכתבויות עם תלמידות נוספות. כמו כן, המשרד דווח לעבודת הרווחה של הרשות המקומית על האירוע.

בתוך כך, היום פורסמה פרשה נוספת במערכת החינוך: מורה מאור יהודה, שהיה מועמד למשרת ניהול בחטיבת ביניים בעיר, נחשד כי פתח חשבון אינסטגרם פקטיבי - ממנו התכתב התכתבויות מיניות עם תלמידה שלו לשעבר, בוגרת כיתה י"ב.

בתוך כך, שוטרי תחנת המשטרה במרחב שרון עצרו היום את החשוד לחקירה. זאת, לצד הוצאת צווים לתפיסת אמצעי אחסון דיגיטליים שברשותו וחיפוש בהם במסגרת איסוף ראיות ובחינה לאיתור נערות נוספות שנפלו קורבן, ככל שישנן.

החקירה נפתחה היום בעקבות הגשת תלונה במשטרה על ידי הנערה, קטינה, בדבר חשד כי במהלך מספר שנים נפלה קורבן לעבירות מין שבוצעו בה על ידי מורה בחטיבת הביניים בה למדה, לרבות בין כתלי בית הספר.

מורה בחטיבת ביניים, תושב השרון, נעצר היום (ראשון) בחשד כי ניהל קשר מיני לאורך מספר שנים עם תלמידה מאז היותה בת 12. הוא יובא מחר לדיון בבית המשפט בבקשה להאריך מעצרו.

בשבוע שעבר, פיטר בית הדין למשמעת של עובדי המדינה מורה שהורשעה בקיום יחסי מין עם שני תלמידים כבני 17 בעוד תלמיד שלישי צופה במעשים. האישה, מורה לאנגלית מפתח תקווה, הורשעה על פי הודאתה בהתנהגות שאינה הולמת ובהפרת האמון שניתן בה כמורה וכמחנכת. בהליך המשמעתי הסבירה המורה כי הייתה בודדה בעת שבעלה שירת במילואים ועל כן קיימה יחסים עם התלמידים.

המורה החשודה, בסרטונים שהעלתה לרשת

בית הדין קבע כי מדובר במעשים יוצאי דופן בחומרתם, המפירים את אמון הורי התלמידים שהפקידו את ילדיהם בידי מורי בית הספר. עוד נקבע בגזר הדין כי המורה בת ה-43 לא תוכל לעבוד בעתיד במשרד החינוך, וכי בשמונה השנים הקרובות לא תועסק באף משרה בשירות המדינה הכוללת עבודה עם נוער או קטינים.