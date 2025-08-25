הפעוט הובא לחבירה עם כוחות מד"א סמוך לעין יעל ופונה משם לבית החולים הדסה עין כרם כשהוא סובל מחבלות בחזה ובבטן ותוך פעולות החייאה

בן 3 נפצע אנושות מפגיעת פסנתר שנפל עליו

פעוט בן שלוש נפצע היום (שני) באורח אנוש מפגיעת פסנתר שנפל עליו ביישוב הר גילה שבאזור ירושלים. הפעוט הובא לחבירה עם כוחות מד"א סמוך לעין יעל ומשם פונה לבית החולים הדסה עין כרם כשהוא סובל מחבלות בחזה ובבטן ותוך פעולות החייאה.

פרמדיקית מד"א טל רביבו שהגיעה למקום החבירה סיפרה: "הילד נפצע קשה מאוד לאחר שככל הנראה נפגע מפסנתר כבד שנפל עליו. התחלנו לבצע בדיקות רפואיות, והבחנו שהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה וסובל מחבלה משמעותית בחזה ובבטן שלו. תוך המשך הפינוי לבית החולים, ביצענו פעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים, הנשמות ומתן טיפול תרופתי לכאב, ופינינו אותו לחדר הטראומה בבית החולים כשמצבו מוגדר אנוש".