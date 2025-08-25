כאן רשת ב

אח ההרוג בתאונה הימית ביפו: "השוטר הרג אותו, שילך לכלא"

עז אל דין שוויקי צפה מרחוק כיצד סירת המשטרה פגעה באחיו בהא - ומאשים את השוטרים • הגולש אבי שמר, שניסה לעזור לבהא, הבהיר: "הייתה רשלנות, אבל לא היה זדון"
מחבר קרן נויבך
צעירים נפגעו מסירה ביפו
עז אל דין שוויקי, אחיו של בהא - הצעיר שנהרג מפגיעת סירת משטרה בתאונה הימית מול חופי יפו, התראיין היום (שני) בתוכנית סדר יום בכאן רשת ב. שוויקי האשים כי השוטרים לא עשו את תפקידם ונטשו את אחיו ובני משפחה נוספים, בזמן שהיו במצוקה בלב ים.

"היינו כל המשפחה בים", שחזר שוויקי. "ראיתי אנשים בצרות בתוך במים. כשהבנתי שאלו האחים שלי ובני משפחה נוספים התחלתי לצעוק לעזרה". הוא אמר כי ראה מרחוק את סירת המשטרה ואת שני הגולשים שנחלצו לעזרת בני משפחתו. "ראיתי את הסירה עפה לצדדים ופוגעת בהם. חשבתי שכולם מתו".

שוויקי האשים את השוטרים בכך שלא עשו את תפקידם, "השוטר שהיה בסירה הרג אנשים - שילך לכלא", אך הבהיר כי אינו חושב שמדובר במניעים גזעניים. שוויקי גם ביקר את המשטרה בכך שעד כה לא סיפקה פרטים על נסיבות המוות: "לא דיברו איתנו. לקחו את הגופות, שמרו אותם שלושה ימים ונתנו לקבור אותם".

אבי שמר, גולש שהיה בחוף באותו יום וניסה לעזור, התראיין גם הוא והדגיש כי אינו חושב שהשוטרים פגעו באופן מכוון. "הייתה רשלנות, בהלה וחוסר חשיבה, אבל לא פעולה מזדון". גם שמר טען כי המשטרה ומנהל הספנות לא חזרו לפניותיו, על מנת להבין את שאירע.

ב-16 באוגוסט הוזעק השיטור הימי על מנת לחלץ כמה צעירים שנקלעו למצוקה בתוך המים. על פי דיווחים מאותו יום, אחד הצעירים חולץ מהמים על ידי השוטרים, הם ביצעו בו פעולות החייאה שכשלו ומותו נקבע. במקביל צעיר נוסף נסחף לעבר המדחף של סירת השיטור הימי, נפגע מהמדחף ובהמשך נקבע מותו. 

תגיות |
