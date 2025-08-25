ניסים אלבז, תושב טבריה בן 41, הגיע למשרדי הערוץ ולרדיו ירושלים אחרי שהתחזה לבן זוגה. התביעה מבקשת מעצר עד תום ההליכים בגין איומים והטרדה של המגישה עדי זריפי

הוגש כתב אישום נגד הגבר שרדף ואיים על מגישת חדשות 12

חטיבת התביעות במשטרה הגישה לבית משפט השלום בירושלים כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים נגד ניסים אלבז (41) בגין איומים, פגיעה בפרטיות, הטרדה והסרת גבול פלילית שביצע לכאורה נגד מגישת חדשות 12 עדי זריפי.

על פי כתב האישום, בין המגישה לבין אלבז אין היכרות מוקדמת. במשך יותר משנתיים נהג הנאשם להתקשר למזכירות דסק חדשות 12 והוציא עצמו כבן זוגה של המגישה. הוא ביקש להעביר לה מסרים שונים, בכלל זה דרישות שלום, הצהרות אהבה ואף דרישות שתסגור את כפתור חולצתה.

יום לאחר שיצא ממאסר של 22 חודשים, הגיע אלבז למשרדי חדשות 12 בנווה אילן וחיכה לזריפי בחניה. כאשר הגיעה המגישה לחניה ניגש לרכבה ודפק על החלון. זריפי המשיכה בנסיעה לתוך חניון הבניין ועדכנה את השומר בכניסה על מה שנעשה.

בהמשך נכנס הנאשם לבניין לאחר שאמר לשומר שיש לו פגישה עם זריפי, ושהה בבניין חצי שעה עד שהוצא על ידי האבטחה. למחרת התקשר שוב למזכירות מערכת החדשות וביקש להעביר מסרים למגישה.

יומיים לאחר מכן הגיע אלבז למקום עבודתה השני של זריפי במשרדי רדיו ירושלים וחיכה למגישה ביציאה ממעלית. שם דרש ממנה "רק את הטלפון ואת לא תראי אותי יותר".

זריפי, שהופתעה מהנאשם, נמלטה למעלית וחזרה לרכבה, שם הזעיקה את המשטרה.