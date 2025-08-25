טראמפ: נשארו כנראה קצת פחות מ-20 חטופים, כי אחד או שניים כנראה מתים

טראמפ: נשארו קצת פחות מ-20 חטופים, אחד או שניים מהם מתו
טראמפ חתם במשרדו על מספר צווים נשיאותיים וחזר בשיחתו עם עיתונאים על אמירתו, על פיה בעזה נשארו פחות מ-20 חטופים חיים. הוא הוסיף: "אני זה ששחררתי את החטופים. אמרתי כבר מזמן שחמאס לא ישחררו את ה-10 או 20 האחרונים שבידם. זה מצב נבזי" • בישראל מבהירים - אין מידע חדש בנוגע למספר החטופים החיים
דונלד טראמפ מציג את הצו הנשיאותי עליו חתם 25.8.25
דונלד טראמפ מציג את הצו הנשיאותי עליו חתם 25.8.25 צילום: REUTERS/Jonathan Ernst

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, חתם היום (שני) במשרדו על מספר צווים נשיאותיים. במהלך שיחתו עם עיתונאים במעמד החתימה, שב טראמפ ואמר שנשארו "קצת פחות מ-20 חטופים" משום ש"אחד או שניים מהם כנראה מתים". עוד אמר הנשיא האמריקני כי הוא לא שמע על תקיפת בית החולים בחאן יונס, ושצריך לסיים עם המלחמה בעזה. 

בישראל שבים ואומרים שאין מידע חדש בנוגע למספר החטופים החיים ושהוא נותר על 20.

שורפי דגל ארה"ב יישלחו לשנה בכלא

הנשיא טראמפ חתם על מספר צווים נשיאותיים, בהם צו המחמיר את הענישה על שורפי דגל ארה"ב. לדברי טראמפ, כל אדם ששורף את דגל המדינה, יואשם בהסתה למהומה ויישלח לכלא לשנה. לעיתונאים במקום, אמר: "אתם תראו איך שריפת הדגלים מסתיימת מיד".

הצו הנשיאותי משמש כתגובת טראמפ להחלטת בית המשפט העליון האמריקני משנת 1989, לפיה שריפת דגל ארצות הברית היא ביטוי מחאתי פוליטי שמוגן תחת התיקון הראשון לחוקה האמריקנית. נשיא ארצות הברית התייחס לסוגיית שריפת דגל מדינתו כבר ב-2016, אז צייץ ברשת X (אז טוויטר) כי "אף אחד לא אמור להיות רשאי לשרוף את דגל ארצות הברית" ואף ציין כי לדעתו העונש על כך צריך להיות שלילת האזרחות או שנה בכלא. 

הצווים הנוספים עליהם חתם טראמפ, עוסקים בביטול האפשרות לשחרור בערבות ללא תשלום במזומן ובהגברת היכולת להשתמש בכוחות המשמר הלאומי בערים במדינה ובעיקר בבירה וושינגטון. 

עימותים בין גורמי אכיפה לבין מפגינים בלוס אנג'לס

טראמפ: נשלח אנשי משמר לאומי כדי לדכא הפגנות בלוס אנג'לס

"כנראה שפחות מ-20 חטופים בחיים": האמירה של טראמפ הדאיגה את המשפחות

 

