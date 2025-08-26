שורדת השבי נגד אמירות טראמפ: "משפחה ששומעת שבנה 'בספק', זה הכי נורא שיש"

אביבה סיגל סיפרה בריאיון לאסתי פרז בן-עמי בתוכנית "בחצי היום" על מאבקה הנחוש להשבת החטופים, למרות קשייה כשורדת שבי בעצמה. בדמעות, מסרה ליתר החטופים: "לא נעצור עד שתהיו פה" | הריאיון המלא

שורדת השבי אביבה סיגל נחטפה מכפר עזה ושוחררה אחרי 51 ימים. בעלה קית' נחטף יחד איתה והוחזק במשך 484 ימים בשבי. סיגל התראיינה היום (שלישי) בתוכנית "בחצי היום" בכאן רשת ב וסיפרה על מאבקה הנחוש להשבת החטופים.

האזינו לריאיון המלא | כאן רשת ב

"מצבנו ממש לא טוב", היא שיתפה. "אחרי שחזרתי כבר התחלתי לדבר על כל מה שהחטופים שלנו שם עוברים. על זה שמרעיבים אותם, שהם במנהרה חשוכה שבקושי אפשר לעמוד בה. אני נגעתי במוות שם ואני מדברת על זה כמעט שנתיים".

אביבה לא מרפה מהמאבק להשבת החטופים, גם אחרי שובו של בעלה קית', במסגרת עסקת החטופים השנייה שיצאה לדרך בינואר 2025. "קית' היה מאוד קרוב למתן (אנגרסט), לזיו (ברמן), לעמרי (מירן). הוא היה מחובר להם. בשבילו לראות את אמא של מתן, את אמם של גלי וזיו או את לישי. זה מחזיר אותו לחוויות איתם".

קית' שב משבי חמאס לפני כמעט שבעה חודשים, וגם הוא הצטרף למאבק: "אי אפשר להשתקם. אני והוא כל הזמן במאבק. אני לא קמה בבוקר לשגרה, אני קמה בבוקר כל הזמן בתחושה של מה אני וקית' יכולים לעשות בשביל החטופים, אין לנו חיים".

באשר להתבטאויות החוזרות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אמרה אביבה: "לצאת בהצהרה של טראמפ, שיש שני חטופים שהם בספק – אי אפשר להעמיד אדם בספק. בן אדם הוא עם לב, הוא מרגיש, הוא שייך למשפחה. בשביל משפחה לשמוע שהילד שלה הוא 'בספק', זה הדבר הכי נורא שיש".

לבסוף, פנתה אביבה בדמעות לחטופים שעוד מוחזקים בשבי חמאס, בתקווה שישמעו: "זה מעמד שתמיד קשה לי.. תהיו חזקים. אנחנו עושים את כל מה שאנחנו יכולים כדי להחזיר אתכם ואנחנו נמשיך עד שתהיו פה. לא נעצור".