משפחות חטופים מתריעות: "וויטקוף הוריד רגל מהגז"

שליחו של טראמפ עמד באופן אישי בקשר עם המשפחות, אלא שלאחרונה, הן מתארות תחושה שונה מהאמריקנים ככלל: "נראה שהפוקוס עבר למקומות אחרים"

משפחות חטופים מתריעות ששליחו של נשיא ארצות הברית למזרח התיכון, סטיב ווטיקוף והאמריקנים ככלל, הורידו את הרגל מהגז. כך פורסם הערב (שלישי) במהדורת כאן חדשות.

משפחות חטופים: וויטקוף הוריד את הרגל מהגז, מרגישים שנוצר ריחוק | פרסום ראשון של @YCiechanover #מהדורתכאןחדשות pic.twitter.com/vvBPL7BKRW — כאן חדשות (@kann_news) August 19, 2025

אחרי שהשליח של טראמפ נתן למשפחות את מספר הטלפון האישי שלו ועמד איתן בקשר, כעת המשפחות מתארות: "נראה שהפוקוס עבר למקומות אחרים".

התחושות האלה הן בשלושת השבועות האחרונים, לאחר פגישתו עמם. ייתכן שבעקבות הרעש התקשורתי שנעשה מהביקור וייתכן כי כעת תמונת הניצחון הקרובה יותר היא בחזית רוסיה-אוקראינה, והאמריקנים מגלים סימני ייאוש מהמשא ומתן שלא נגמר.

אתמול הודיע חמאס כי הסכים להצעה לעסקה לשחרור חטופים שהוצגה לו מצד מצרים וקטר, שזהה למתווה וויטקוף שהיה על שולחן המשא ומתן בתקופה האחרונה, לפיו ישוחררו עשרה חטופים חיים ויוחזרו 18 חטופים חללים במהלך 60 ימי הפסקת אש.

מקור פלסטיני המעורה בפרטים, שראה את נוסח המתווה שחמאס הסכים לו, אמר לכאן חדשות כי מדובר במתווה וויטקוף עם שינויים מסויימים. לגבי נסיגת צה"ל, מדובר בשינויים של בין 100 ל-200 מטרים לכאן או לכאן, אך המתווה הנוכחי כולל סעיף משמעותי שנוגע למעבר רפיח - שהמעבר ייפתח לראשונה בשני הכיוונים, כלומר עזתים יוכלו להיכנס גם למעבר רפיח.

לאחר הסכמת חמאס למתווה החלקי שהציעו המתווכות, לשכת ראש הממשלה הצהירה היום: "ישראל דורשת את שחרור כל 50 החטופים בהתאם לעקרונות שקבע הקבינט לסיום המלחמה. אנחנו בשלב ההכרעה הסופי של החמאס ולא נשאיר אף חטוף מאחור". המגעים בין המתווכות לחמאס היו באישורו ובידיעתו של ראש הממשלה נתניהו.

בתוך כך, נוכח הדיווחים על ההסכם המתגבש, מטה משפחות החטופים לא יערוך הפגנת ענק, כפי שתוכננה, ביום ראשון הקרוב. במקום זאת, יקיים המטה פעולות שטח ברחבי הארץ בקריאה להסכם כולל ומיידי. העצרת במוצאי שבת בכיכר החטופים תתקיים כרגיל, כמדי שבוע.