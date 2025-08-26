המדינה הצטרפה לבקשה למנוע שביתה בתיכונים

המדינה הצטרפה למהלך שיזם מרכז השלטון המקומי של הוצאת צווי מניעה נגד כוונתו של ארגון המורים לשבש את פתיחת שנת הלימודים בבתי הספר העל-יסודיים. מחר - הדיון הנפיץ בעניין השביתה

המדינה הצטרפה היום (שלישי) לבקשת מרכז השלטון המקומי להוצאת צווי מניעה לארגון המורים, במטרה לאפשר את פתיחתה של שנת הלימודים בבתי הספר התיכוניים. המדינה האשימה כי יושב ראש ארגון המורין רן ארז עושה "שימוש לרעה בכוח וחוסר תום לב על מנת לשבש את מערכת הלימודים".

> סוגיית תקצוב אבטחת מוסדות החינוך - והמאבק בין משרדי הממשלה

בבקשת המדינה צויינו שורה של צעדים שננקטו מצידו של ארז לאורך השנים, בטענה כי סכסוכי העבודה עליהם הכריז ארז נעשים "בניגוד מוחלט להתחייבויות עליהן חתם ומטרתם לייצר שיבוש במערכת החינוך העל יסודי, תוך פגיעה במנהלים, במורים, בהורים וכמובן בתלמידים".

במשרד האוצר הדגישו כי לא יאפשרו "פגיעה בשגרת הלימודים בתיכונים". עוד הוסיפו במשרד כי התנהלותו של ארז היא "כוחנית ולא חוקית" וכי הוא "אינו בוחל בשום אמצעי - גם לא בשיבוש שגרת הלימודים של תלמידי התיכון שזקוקים לשגרה ויציבות אחרי שנים קשות".

לפני יומיים פנה מרכז השלטון המקומי באופן חד צצדי לבית הדין לעבודה, בבקשה להוצאת צווים שיימנעו את שיבוש ימי ההיערכות ופתיחת השנה בתיכונים.

ההכרזה על סכסוך עבודה - והסיבות לכך

ב-14 באוגוסט הכריז ארגון המורים העל-יסודיים על סכסוך עבודה ואיים להשבית את פתיחת שנת הלימודים, בשל פגיעה בתנאי העבודה של המורים בסוגיית העבודה מהבית, כפי שפורסם לראשונה במהדורת כאן חדשות לאחרונה.

בסיבות להכרה על סכסוך העבודה, ציינו בארגון - ביטול חד צדדי של ההסכם מול משרד החינוך בדבר מעבר מערכת החינוך לחמישה ימים בשבוע וביצוע שעות שהייה מהבית; מניעת פרישה מוקדמת של מורים שחוקים ממערכת החינוך; מניעת השתלמות מורים על ידי משרד החינוך ופגיעה בשכרם ובתנאי עבודתם כתוצאה מכך; בנוסף, מורים שמלמדים בחטיבות הביניים אך מקבלים שכר מהבעלויות, משלמים ניכוי כפול משכרם, בעקבות החלטת הממשלה על קיצוץ בסקטור הציבורי.