נציב התלונות על השופטים דחה את התלונה בעקבות שחרור אוריך: "מטרתה להלך אימים על שופט"

נציב תלונות הציבור דוחה על הסף תלונה של התנועה לאיכות השלטון נגד השופט מזרחי: "טוב היה אילו האשמות החמורות לא נאמרו כלל"

נציב תלונות הציבור על שופטים אשר קולה דחה היום (רביעי) על הסף את התלונה שהגישה התנועה לאיכות השלטון נגד השופט מזרחי, כפי שפורסם לראשונה אתמול בתוכנית"הבוקר הזה" בכאן רשת ב. הנציב מתח ביקורת על "הדברים החמורים שהוטחו" בשופט.

התלונה הוגשה בעקבות החלטתו של השופט מזרחי לשחרר את יונתן אוריך מכל התנאים המגבילים במסגרת פרשת קטרגייט. ההחלטה התקבלה בניגוד לעמדת המשטרה ואף נהפכה על ידי שופט בית המשפט המחוזי עמית מיכליס. התנועה לאיכות השלטון טענה בתלונתה כי התנהלות השופט "פוגעת בשלטון החוק ובאמון הציבור בשיטת המשפט ובכס השיפוט".

הנציב קבע בהחלטתו כי "אין לברר את התלונה מן הטעם שהחוק לא הסמיך אותו לברר תוכנה של תלונה שעניינה בהחלטה שיפוטית, ומאחר שהוא אינו משמש כערכאת ערעור על החלטות בית המשפט לגופן".

הנציב הבהיר כי החלטה על שחרורו של אוריך "מצויה במסגרת סמכותו הרחבה של בית המשפט ומבוססת על הפעלת שיקול דעת שיפוטי מובהק". לדבריו, "שאלות הנוגעות לסבירות החלטה שיפוטית, ובכלל זה למשקל הראיות עליהן היא מתבססת, מצויות בליבת מלאכת השפיטה, והדרך לתקוף אותה היא באמצעות הליכים ערעוריים הקבועים בדין".

הנציב מתח ביקורת על התלונה עצמה וציין כי "לא מצא בדברי הביקורת של ערכאת הערעור, חריפים ככל שיהיו, כדי להצדיק את האשמות החמורות שהוטחו בתלונה נגד השופט". הוא הוסיף כי "טוב היה אילו האשמות אלו לא נאמרו כלל מפיה של המתלוננת".

נזכיר כי אתמול פורסם בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב כי יונתן אוריך הגיש מכתב חריף לנציבות תלונות השופטים באמצעות עורך דינו עמית חדד, שבו הגיב לתלונה ששלחה התנועה לאיכות השלטון נגד נשיא בית משפט השלום מרכז השופט מנחם מזרחי, שהחליט לשחרר את אוריך מכל התנאים המגבילים במסגרת פרשת קטרגייט.

"מדובר בצעד מביש ומסוכן מטעם מי שמתיימרים 'לשמור' על שלטון החוק", נכתב בפנייה של אוריך. "עצם פרסום 'התלונה' מלמד שכל מטרתה להלך אימים על שופט מכהן, שמילא את תפקידו נאמנה ועל פי שיקול דעתו השיפוטי. הגשת תלונה זו, כמו גם פרסומה, נועדו לייצר לחץ פסול על הנשיא מזרחי ועל שופטים אחרים, ולפגוע בעצמאות המערכת השיפוטית", הוסיף אוריך.

יש לציין כי החלטתו של השופט מזרחי התקבלה בניגוד לעמדתה של המשטרה, ואף נהפכה על ידי שופט בית המשפט המחוזי עמית מיכליס.

"כבר בחודש מאי, לאחר מספר החלטות שפרסם הנשיא מזרחי בעניין קטרגייט, תדרכו 'בכירים במשטרה' כתבים שונים נגד מזרחי - כולל אמירות שיש לבחון האם הנשיא 'ראוי' להמשיך לנהל את התיק", כתב אוריך.

לטענתו, "גם לאחר ההחלטה האחרונה בפרשה, לפני מספר ימים, תדרכו 'גורמים שמעורים בפרטי החקירה' עיתונאים שונים נגד הנשיא מזרחי בצורה בוטה וחריפה ביותר. מדובר בתדרוכים פסולים וחמורים שנועדו לייצר לחץ תקשורתי וציבורי על הנשיא מזרחי, ולערער את אמון הציבור בהחלטותיו. תדרוכים פסולים אלו לא זכו לגינוי והוקעה מצד המערכת המשפטית כפי שמצופה היה".