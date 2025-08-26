אוריך במכתב חריף לנציב תלונות השופטים: "מנסים לייצר לחץ פסול על השופט מזרחי"

לאחר שהתנועה לאיכות השלטון הגישה תלונה נגד השופט מנחם מזרחי אשר עוסק בפרשת קטרגייט, אוריך שלח מכתב תגובה ובו טען כי מדובר בניסיון "להלך אימים על שופט מכהן". במקביל, התלונה שהגישה התנועה צפויה להידחות על הסף

יונתן אוריך, לשעבר יועצו של ראש הממשלה, הגיש אמש מכתב חריף לנציבות תלונות השופטים בו הגיב לתלונה ששלחה התנועה לאיכות השלטון נגד נשיא בית משפט השלום מרכז השופט מנחם מזרחי, שהחליט לשחרר את אוריך מכל התנאים המגבילים במסגרת פרשת קטרגייט. כך פורסם היום (שלישי) בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב.

"מדובר בצעד מביש ומסוכן מטעם מי שמתיימרים 'לשמור' על שלטון החוק", נכתב בפנייה של אוריך. "עצם פרסום 'התלונה' מלמד שכל מטרתה להלך אימים על שופט מכהן, שמילא את תפקידו נאמנה ועל פי שיקול דעתו השיפוטי. הגשת תלונה זו, כמו גם פרסומה, נועדו לייצר לחץ פסול על הנשיא מזרחי ועל שופטים אחרים, ולפגוע בעצמאות המערכת השיפוטית", הוסיף אוריך.

יש לציין כי החלטתו של השופט מזרחי התקבלה בניגוד לעמדתה של המשטרה, ואף נהפכה על ידי שופט בית המשפט המחוזי עמית מיכליס.

"כבר בחודש מאי, לאחר מספר החלטות שפרסם הנשיא מזרחי בעניין קטרגייט, תדרכו 'בכירים במשטרה' כתבים שונים נגד מזרחי - כולל אמירות שיש לבחון האם הנשיא 'ראוי' להמשיך לנהל את התיק", כתב אוריך.

לטענתו, "גם לאחר ההחלטה האחרונה בפרשה, לפני מספר ימים, תדרכו 'גורמים שמעורים בפרטי החקירה' עיתונאים שונים נגד הנשיא מזרחי בצורה בוטה וחריפה ביותר. מדובר בתדרוכים פסולים וחמורים שנועדו לייצר לחץ תקשורתי וציבורי על הנשיא מזרחי, ולערער את אמון הציבור בהחלטותיו. תדרוכים פסולים אלו לא זכו לגינוי והוקעה מצד המערכת המשפטית כפי שמצופה היה".

עוד פורסם הבוקר כי לטענת גורם בכיר במערכת המשפט, נציב תלונות השופטים אשר קולה צפוי לדחות על הסף את הבקשה להתערבות בהחלטה שיפוטית מצד התנועה לאיכות השלטון, נוכח העובדה שמדובר בתלונה חריגה שעניינה החלטה שיפוטית לגיטימית שאין לנציב כל בסיס חוקי להתערב בה.