נוסע תקף דיילת בטיסה לת"א, הורד מהמטוס בקפריסין - ונעצר

טיסת ארקיע מפריז לתל אביב נאלצה לנחות בעיר פאפוס שבקפריסין לאחר שנוסע תקף באלימות מילולית ופיזית את אחת הדיילות - כך מסרה הערב (רביעי) חברת התעופה. הטיסה הופעלה על ידי צוות מדנמרק במטוס חכור.

בהתאם לנהלי הבטיחות והחלטת הקברניט נחתה הטיסה בקפריסין, שם הורד הנוסע מהמטוס ונעצר על ידי המשטרה המקומית. לאחר סיום האירוע צפויה הטיסה להמשיך לנמל התעופה בן גוריון.

שרת התחבורה מירי רגב מסרה כי היא "מעניקה גיבוי מלא לחברה". לדבריה, "ארקיע פעלה נכון מתוך אחריות לבטיחות הנוסעים. אין מקום לאלימות נגד צוותי אוויר, והורדת הנוסע בפאפוס הייתה צעד נכון".