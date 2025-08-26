שר שהשתתף בישיבת הקבינט: "לא מבין למה זימנו אותנו, דיון מיותר"

השרים שהשתתפו בישיבה נראו משועממים וכמה מהם נצפו עוזבים את הדיון כמה פעמים לטובת כיבוד שהוגש מחוץ לחדר. לפיד: "העובדה שלא נידונה עסקת חטופים היא כתם מוסרי, יש עסקה על השולחן"

שר שהשתתף בישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני שהסתיימה לפני זמן קצר אמר: "אני לא מבין למה זימנו אותנו לדיון המיותר הזה" - כך פורסם הערב (שלישי) במהדורת כאן חדשות. השרים שהשתתפו בישיבה נראו משועממים וכמה מהם נצפו יוצאים מהישיבה כמה פעמים כדי להתכבד באוכל שהוגש מחוץ לחדר הקבינט. הדיון היה קצר, ונמשך בין שעתיים לשעתיים וחצי.

ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס את הישיבה במטרה לדון במצב ברצועה ובתוכנית לכיבוש העיר עזה, אך היה אמור גם להציג את הצעת המתווכות לעסקה לשחרור חטופים שלה הסכים חמאס. עד לא נמסרה הודעה רשמית על אודות הנושאים שנידונו בישיבה, אך על פי דיווחים היא לא עסקה במגעים ובהצעת המתווכות.

משפחות חטופים עודכנו הלילה בהודעה שנשלחה בתפוצה רחבה ולפיה משלחת מצרית בדרג מקצועי זוטר הגיעה לישראל. בכירים המעורים בשיחות אומרים כי למרות ההודעה לא מתקיימות שיחות משא ומתן ואין כל התקדמות בנושא. גם בניסוח שהופץ למשפחות נכתב כי מדובר "בניסיונות התיאום של תחילת השיחות על שחרור כל החטופים וסיום המלחמה".

בזמן הישיבה מסר מטה המשפחות להחזרת החטופים כי "על פי דיווחים, ראש הממשלה לא הביא לדיון את הצעת המתווכות להסכם להשבת החטופים. כזכור, ההסכם הונח על שולחן הממשלה לפני יותר משבוע, ועד לרגע זה לא נידון בקבינט".

ראש האופוזיציה יאיר לפיד מתח ביקורת על הכינוס ומסר: "זה שהקבינט התכנס היום והשרים אפילו לא דנו בעסקת חטופים זה עוד כתם מוסרי על ממשלת 7 באוקטובר. אני אומר באופן חד משמעי לציבור הישראלי - יש עסקה על השולחן, אפשר להחזיר את החטופים הביתה ולסיים את המלחמה".

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוחח אתמול עם כתבי הבית הלבן במשרדו, ושב ואמר שנשארו "קצת פחות מ-20 חטופים" משום ש"אחד או שניים מהם כנראה מתים". בישראל שבים ואומרים שאין מידע חדש בנוגע למספר החטופים החיים ושהוא נותר 20.

בהמשך אמר הנשיא האמריקני כי הוא בקשר עקבי עם נתניהו, והוסיף על המלחמה בעזה כי הוא "חושב שבשבועיים-שלושה הקרובים יהיה סוף החלטי למלחמה". "אסור לשכוח את 7 באוקטובר, אבל צריך לסיים את זה", אמר הנשיא האמריקני.

בשבוע שעבר נתניהו הצהיר בסרטון שצילם כי הנחה "להתחיל במשא ומתן מיידי על שחרור כל החטופים וסיום המלחמה בתנאים שמקובלים על ישראל". נתניהו הוסיף כי המשא ומתן יתקיים במקביל לפעולה להשתלטות על העיר עזה, לאחר שהתוכניות למבצע הוצגו בפניו על ידי צה"ל. "שני הדברים הללו - הכרעת החמאס ושחרור כל חטופינו - הולכים יד ביד", אמר.