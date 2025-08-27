כאן רשת ב

אח החטוף: "עסקה לא תלויה בבן גביר או סמוטריץ' - רק בנתניהו"

יעקב בוחבוט, שאחיו אלקנה נמצא בעזה כבר 691 יום, מחה על כך שהמתווה שחמאס הסכים לו הונח על שולחן המשא ומתן הישראלי עוד קודם לכן, ותהה - איך יתכן שהעסקה לא יוצאת לפועל
מחבר אריה גולן
אלקנה בוחבוט
אלקנה בוחבוט צילום: .

יעקב בוחבוט, אחיו של החטוף אלקנה, התראיין היום (רביעי) בכאן רשת ב. בוחבוט טען כי השגת עסקה להשבת החטופים "אינה תלויה בבן גביר או סמוטריץ', רק בנתניהו - כשהוא רוצה הוא גם יכול".

בוחבוט מחה על כך שהמתווה שחמאס הסכים לו הונח על שולחן המשא ומתן - ואושר בידי נתניהו רק לפני חודש, ותהה - איך יתכן שהעסקה לא יוצאת לפועל. "האנשים שלנו נמצאים בשואה כבר שנתיים, וכאן לאנשים יש את כל הזמן שבעולם".

לשאלה אם לדעתו לחץ צבאי יביא לתוצאה בה ישראל תשיג עסקה בתנאים שלה, השיב בוחבוט: "למה להתעסק ב'אולי' כשיש לי משהו ביד?. חמאס חוסל צבאית, חיסול מדיני יגיע רק בהסכם".

תגיות
