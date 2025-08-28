אב נעצר בחשד להתעללות בילדיו עם צרכים מיוחדים

האב נעצר בתום חקירה ממושכת שהתנהלה בשבועות האחרונים, בה עלה כי נהג להכות את ילדיו, באמצעות נעל וחגורה ואף חנק את בנו בחלק מהמקרים • היום הוא יובא לדיון בבית משפט בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו

המשטרה עצרה אתמול (רביעי) אב בשנות ה-30 לחייו, תושב מחנה הפליטים שועפט, בחשד להתעללות ממושכת בילדיו בני ה-6 וה-8 בעלי צרכים מיוחדים. החקירה, שהתנהלה במהלך השבועות האחרונים בתחנת שפט שבמחוז ירושלים, העלתה כי האב נהג להכות את ילדיו בידיו, באמצעות נעל וחגורה ואף חנק את בנו בחלק מהמקרים.

מחקירת המקרה עולה כי כתוצאה מהתעללות זו נגרמו לילדים חבלות גופניות. "משטרת ישראל תפעל בנחישות כלפי עבירות אלימות, בפרט כאשר מדובר בחסרי ישע וילדים", אמרו במשטרה, והוסיפו כי הם מבצעים את החקירה במקצועיות וברגישות במטרה להגיע לחקר האמת ולמצות את הדין עם החשוד.

האב נעצר על ידי שוטרי המעברים ולוחמי מג"ב והועבר לחקירה בתחנת שפט. היום יובא לדיון בבית משפט בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו לצורך המשך פעולות החקירה. המשטרה הדגישה כי לא תסכים לעבור לסדר היום בנוגע לכל עבירת אלימות כלפי ילדים או חסרי ישע, ותפעל למיצוי הדין עם כל החשודים.