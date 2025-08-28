בן גביר פרסם "מסמך מדיניות" נגד חסימות כבישים

השר לביטחון לאומי הדגיש כי מדובר במדיניות שמטרתה להבטיח איזון בין הזכות להפגין לבין הצורך לשמור על הסדר הציבורי והביטחון, במיוחד במצבים שבהם חסימת צירים חיוניים עלולה לסכן חיים ולפגוע בתפקוד התקני של המדינה

השר לביטחון לאומי, ח"כ איתמר בן גביר, פרסם היום (חמישי) מסמך מדיניות חדש המתווה את כללי הפעולה של המשטרה בהפגנות ובחסימות כבישים. במסמך מפורטים הצירים והכבישים החיוניים שיישארו פתוחים בכל מצב, ולא ייאפשרו חסימתם בכל שלב, בהם: צירי גישה לבתי חולים, צירי חירום, צירי גישה לנתב"ג, צירים שחסימתם עשויה מבודדת ישובים, כבישים מרכזיים, ארציים, אזוריים ומהירים.

המסמך מדגיש עוד כי אסור להניח או להשליך חפצים מכל סוג שהוא על הכביש במהלך הפגנות. המסמך נשלח בעבר ליועצת המשפטית לממשלה, אך טרם התקבלה תגובתה. השר בן גביר ציין כי אם לא תתקבל תגובה בתוך חמישה ימים, המדיניות תיכנס לתוקף באופן מיידי.

בין היתר, השר בן גביר הדגיש כי "חופש הביטוי וההפגנה חשובים, אך לא על חשבון חיי אדם וביטחון הציבור. לא ייתכן שכבישים ראשיים, דרכי גישה לבתי חולים וצירי חירום ייחסמו, ובכך תיגרם סכנה ממשית לאזרחים. מדיניות זו מאזנת בין זכות ההפגנה לבין חובתה של המשטרה לשמור על חופש התנועה, על הסדר הציבורי ועל ביטחון מדינת ישראל".

מובילי המחאה למען הדמוקרטיה, שקמה ברסלר, משה רדמן, יאיא פינק ועמי דרור מסרו בתגובה: "כדי להמשיך להפקיר חטופים במלחמת שולל נגד רצון העם, בן גביר, סמוטריץ׳ ונתניהו חייבים לפרק גם את הדמוקרטיה. החטופים, לוחמי צה"ל ואזרחי ישראל לא מעניינים אותם. הם יהיו מוכנים להקריב את כולנו בדרך לשלטון בלתי מוגבל ומימוש האג׳נדה הכהניסטית שלהם, אבל הציבור בישראל לא ייתן להם. אין דרך לעמוד בפני רצון העם".