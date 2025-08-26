איזנקוט: רה"מ נתמך בידי 68 שתקנים שלא מבינים את אחריותם

הרמטכ"ל וח"כ לשעבר תקף בחריפות את נתניהו, שלדבריו "בורח מהכרעה" בנושא החטופים ונשען על בן גביר וסמוטריץ' • איזנקוט הסתייג מהצעת בני גנץ להקמת "ממשלת פדיון שבויים" ורמז כי אינו פוסל בעתיד התמודדות על ראשות הממשלה

הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, ששימש חבר כנסת מטעם סיעת המחנה הממלכתי, אמר היום (שלישי) לאסתי פרז בן עמי בתוכנית "בחצי היום" בכאן רשת ב, כי "הקבינט מתכנס היום כדי לקבל החלטה קריטית - להציל או להפקיר את החטופים".

"יש רוב בעם, בכנסת ובממשלה לאשר את העסקה כחלק מעסקה כללית", אמר איזנקוט. "נתניהו קופץ ממתווה למתווה. העיוורון שלו מקבל תמיכה של 68 שתקנים שלא מבינים את האחריות שלהם. הוא לא מקשיב לדעת הקהל. יש פחד קמאי של הקואליציה לאבד את הכיסא. ההיסטוריה תשפוט אותם".

"נתניהו הולך אחרי שני האסטרטגים הדגולים - בן גביר, סמוטריץ' והיועצים הפוליטיים שלו", הוסיף איזנקוט. "לכן אחרי 100 שבועות שצה"ל העוצמתי מול אותם 'יחפנים', ככה הוא קרא להם, לא מצליח לנצח אותם. המטרה היא רק להרוויח זמן".

איזנקוט, שבנו גל נפל בדרום רצועת עזה בדצמבר 2023, אמר עוד בריאיון כי "גל ויחד איתו רס"ר אייל ברקוביץ' שילמו בחייהם כדי להשיב חללים. הממשלה בורחת מאחריות ולא ראויה לגל, לא ראויה לאייל ולא ראויה להרבה מאוד לוחמים וחטופים שאיבדו את החיים שלהם בגלל פחדנות והססנות פוליטית".

באשר לקריאתו של חבר הכנסת גנץ להקמת "ממשלת פדיון שבויים", אמר שותפו לשעבר לסיעת המחנה הממלכתי כי "הלב של בני גנץ במקום הנכון, אבל אני חושב שהוא טועה טעות מרה. מה שצריך לעשות זה לדחוף את נתניהו פוליטית וציבורית לקבל את ההחלטה המתבקשת שהוא בורח ממנה כבר למעלה משנה ולעשות הכול כדי להחליף אותו".

ומה באשר לתוכניותיו הפוליטיות? "אעשה הכול כדי שהממשלה הרעה הזאת לא תמשיך בתפקידה", אמר איזנקוט. "וכשאני אומר שאני אעשה הכול, זה כולל האפשרות להודיע שאני אתמודד על ראשות הממשלה. כרגע זה מוקדם מדי, יש מועמדים טובים מאוד. אני כרגע עסוק בליצור אלטרנטיבה שלטונית".

מ"כחול לבן" מסרו בתגובה לדברי איזנקוט: "מכבדים ומוקירים את איזנקוט אבל עוד לא קיבלנו תשובה - איזו דרך טובה יותר לדחיפה פוליטית וציבורית על השולחן מההצעה של גנץ?".

לפני כחודשיים הכריז הרמטכ"ל לשעבר כי הוא פורש ממפלגת המחנה הממלכתי ומהכנסת. "אמשיך לפעול ולתרום בכל דרך מחוץ לכנסת לבניית גוש ציוני ודמוקרטי שיביא לניצחון בבחירות הבאות ויציע מנהיגות ראויה ומאחדת", כך אמר אז.