מנהל בי"ס ניהל רומן עם מורה - ואולץ לפרוש מתפקידו

הסיפור נחשף לאחר שבן זוגה לשעבר של המורה התלונן במשרד החינוך. המנהל, איש חינוך ותיק ומוערך, פרש מרצון לפני כמה שבועות כדי להימנע מהליך פיטורים

מנהל בית ספר בדרום אולץ לפרוש מתפקידו לאחר שהתגלה כי ניהל רומן עם אחת המורות בבית הספר - כך פורסם הערב (חמישי) במהדורת כאן חדשות.

פרסום ראשון: מנהל בית ספר בדרום אולץ לפרוש מתפקידו לאחר שהתגלה כי ניהל רומן עם מורה | @lirankog עם הפרטים#מהדורתכאןחדשות עם @talberman pic.twitter.com/692o4gaQ3Q — כאן חדשות (@kann_news) August 28, 2025

ממשרד החינוך נמסר כי הנושא נמצא בטיפול אגף המשמעת בנציבות שירות המדינה, המוסמכת לדון בו. "המנהל הודיע על פרישתו מתפקידו, ולכן לא ימשיך לנהל בשנת הלימודים הקרובה", נמסר.