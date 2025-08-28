מנהל בי"ס ניהל רומן עם מורה - ואולץ לפרוש מתפקידו

מנהל בי"ס ניהל רומן עם מורה - ואולץ לפרוש מתפקידו
הסיפור נחשף לאחר שבן זוגה לשעבר של המורה התלונן במשרד החינוך. המנהל, איש חינוך ותיק ומוערך, פרש מרצון לפני כמה שבועות כדי להימנע מהליך פיטורים
מחבר לירן כוג'הינוף
כיתה ריקה בבית ספר בירושלים
כיתה ריקה בבית ספר בירושלים צילום: חיים גולדברג, פלאש 90

מנהל בית ספר בדרום אולץ לפרוש מתפקידו לאחר שהתגלה כי ניהל רומן עם אחת המורות בבית הספר - כך פורסם הערב (חמישי) במהדורת כאן חדשות.

 

הסיפור נחשף לאחר שבן זוגה לשעבר של המורה התלונן במשרד החינוך. המנהל, איש חינוך ותיק ומוערך, פרש מרצון לפני כמה שבועות כדי להימנע מהליך פיטורים.

ממשרד החינוך נמסר כי הנושא נמצא בטיפול אגף המשמעת בנציבות שירות המדינה, המוסמכת לדון בו. "המנהל הודיע על פרישתו מתפקידו, ולכן לא ימשיך לנהל בשנת הלימודים הקרובה", נמסר.

תגיות |
