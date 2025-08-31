עומסים ופערים: דוח הוצאות השכר של משרד החינוך - והדירוג

בדוח הממונה על השכר של משרד האוצר על הוצאות משרד החינוך עולה כי ישראל עדיין מדורגת שנייה מהסוף מקרב מדינות ה-OECD

הממונה על השכר במשרד האוצר פרסם היום (ראשון) דוח על הוצאות מערכת החינוך בישראל לשנות הלימודים תשפ"ג ותשפ"ד. בדוח עולה כי למרות עלייה בשכר המורים, עדיין ישנם פערים גדולים בין שכרם של המורים הוותיקים לזה של המורים המתחילים, יחד עם עומס על צוות המורים בשל עלייה בשעות מילוי מקום, והיקף משרה נמוך יותר של מורים צעירים.

בדוח עולה כי גם שלוש שנים אחרי שנחתם הסכם השכר עם הסתדרות המורים, עדיין קיימים פערים משמעותיים בין שכר המורים הצעירים לוותיקים. עם זאת, הפער הצטמצם במעט - בעוד שבשנת 2000 שכרם של המורים הוותיקים עמד על 240% משכרם של המורים המתחילים, כלומר שכר גבוה פי 2.4, בשנת 2023 הפער עמד על 220% בלבד - עדיין פער גבוה מהממוצע במדינות ה-OECD. ישראל עדיין נמצאת במקום השני מהסוף בפערי השכר בהשוואה לשאר מדינות המדד.

הדוח מציין כי מאז שנחתם בשנת 2022 הסכם השכר עם מזכ"לית הסתדרות המורים המייצגת את הגננות ומורי היסודי וחטיבות הביניים, יפה בן דוד, עלה השכר הממוצע למשרה מלאה בכ-16%. כיום עומד השכר הממוצע למשרה מלאה על 16,622 שקלים. בהשוואה בינלאומית, היחס בין שכר המורים לשכר הממוצע במשק בישראל דומה לממוצע מדינות ה-OECD.

על פי דוח משרד האוצר, שכר המורים הצעירים עלה ב-28% בשנתיים האחרונות. עם זאת, הדוח מגלה כי מורים חדשים משתלבים לרוב במשרות חלקיות בלבד – בשנה הראשונה שיעור המשרה הממוצע עומד על 65%, ובשנה השנייה על 77%, ורק לאחר שנים רבות הם מגיעים להיקף משרה מלאה.

בנוסף, נרשמה עלייה משמעותית בהיקף ביצוע שעות מילוי מקום. משנת תשע"ט ועד תשפ"ד עלתה כמות השעות בכ-29% - שעות מילוי המקום מבוצעות גם על ידי ממלאי מקום שאינם מורים פעילים וגם בידי מורים מצוות בית הספר, דבר המגביר את העומס על מורים.