יינתנו צווי מניעה? בית הדין דן באיום השביתה בתיכונים
המדינה והמרכז לשלטון מקומי הגישו את הבקשה בעקבות הודעת יושב ראש ארגון המורים רן ארז על סכסוך עבודה, ושיבוש פתיחת שנת הלימודים בבתי הספר העל-יסודיים
מחבר לירן כוג'הינוף
שביתת מורים, מאי 2025
שביתת מורים, מאי 2025 צילום: יהושוע יוסף/פלאש90

בית הדין לעבודה דן היום (רביעי) בהוצאת צווים שימנעו את שביתת המורים בבתי הספר העל-יסודיים, שמאיימת לשבש את פתיחת שנת הלימודים. 

יושב ראש ארגון המורים רן ארז אמר לפני הדיון, כי הוא מצפה מבית הדין "שישפוט צדק ויראה את מידת הנזק שעושים למורים. פנינו למשרד האוצר, החינוך ולשלטון המקומי - אבל הם התעלמו".

לפני יומיים פנה מרכז השלטון המקומי באופן חד צדדי לבית הדין לעבודה, בבקשה להוצאת הצווים ואתמול הצטרפה למהלך גם המדינה, שאף האשימה את יו"ר ארגון המורים רן ארז בכך שהוא עושה "שימוש לרעה בכוח וחוסר תום לב על מנת לשבש את מערכת הלימודים".

בבקשת המדינה נטען כי סכסוכי העבודה עליהם הכריז ארז נעשים "בניגוד מוחלט להתחייבויות עליהן חתם ומטרתם לייצר שיבוש במערכת החינוך העל יסודי, תוך פגיעה במנהלים, במורים, בהורים וכמובן בתלמידים".

ב-14 באוגוסט הכריז ארגון המורים העל-יסודיים על סכסוך עבודה ואיים להשבית את פתיחת שנת הלימודים, בשל פגיעה בתנאי העבודה של המורים בסוגיית העבודה מהבית, כפי שפורסם לראשונה במהדורת כאן חדשות לאחרונה.

בסיבות להכרה על סכסוך העבודה, ציינו בארגון - ביטול חד צדדי של ההסכם מול משרד החינוך בדבר מעבר מערכת החינוך לחמישה ימים בשבוע וביצוע שעות שהייה מהבית; מניעת פרישה מוקדמת של מורים שחוקים ממערכת החינוך; מניעת השתלמות מורים על ידי משרד החינוך ופגיעה בשכרם ובתנאי עבודתם כתוצאה מכך; בנוסף, מורים שמלמדים בחטיבות הביניים אך מקבלים שכר מהבעלויות, משלמים ניכוי כפול משכרם, בעקבות החלטת הממשלה על קיצוץ בסקטור הציבורי.

האזינו לפרק בהסכת "עוד יום"

משבר נוסף שאיים על פתיחתה התקנית של שנת הלימודים, הוא סוגיית תקצוב האבטחה במוסדות החינוך. בניסיון לפתור את הבעיה, הודיעה הממשלה כי תקצץ 290 מיליון שקלים ממשרדי הממשלה, ותפנה אותם לטיפול בנושא.

