ספיר כהן ברעם היא חברתו הטובה של עידן שתיוי והייתה איתו במסיבת הנובה. בריאיון ל"קלמן-ליברמן" סיפרה על השנה המטלטלת עד להודעה על הרצח שלו ועל המטרה מעתה - להנציח את מי שהיה | הריאיון המלא

ספיר כהן ברעם היא חברתו של עידן שתיוי, שנרצח ונחטף ב-7 באוקטובר וגופתו הושבה לקבורה בישראל בסוף השבוע. בריאיון ל"לקלמן-ליברמן" בכאן רשת ב, שיתפה הבוקר (ראשון) בשנתיים של מאבק להשבתו, בתוך חוסר הוודאות.

האזינו לריאיון המלא | כאן רשת ב

ספיר ועידן הגיעו יחד למסיבת הנובה באותה השבת, כשנסעו יחד ברכב. הם לא הספיקו לשהות זמן רב במסיבה, כי כבר בסביבות השעה 7:00 בבוקר – נפרדו כשהתחילו הטילים. "בסביבות השעה 7, התחבקנו ליד המכוניות וקבענו איפה להיפגש כשנצא מהעוטף. זו לא הייתה פרידה דרמטית, אבל החיבוק האחרון, המבטח האחרון שלו, צרובים בי לחלוטין", היא סיפרה.

עידן הספיק לצאת מהנובה תוך שהוא לוקח איתו אנשים שלא הכיר בניסיון להוציא אותם מהמסיבה. רכבו אותר כמה ימים אחרי כן בשטח, כך לדבריה. "בזכות תושייה של המשפחה שלו ובעיקר אח שלו, שהוביל מעין חקירה פרטית, הצלחנו לדלות פרטים מהמסלול שעשה. המחשבה על כך שהוא בחיים החזיקה אותי בשנה הראשונה".

במשך כארבעה חודשים מאז 7 באוקטובר, לא היה כל מידע רשמי על מה שעלה בגורלו של שתיוי. רק בינואר 2024 הודיע צה"ל באופן רשמי על כך שהוא נחטף. כשנה לאחר הטבח, באוקטובר 2024, נודע כי הוא נחטף כשאיננו בין החיים. על כך סיפרה כהן-ברעם: "ברגע שנודע שהוא לא בין החיים – משהו בי נשבר".

"ברגע שהבנתי את זה, היה לי זמן לטפל בעצמי, לעבד את הטראומה, ואז האנרגיה שלי עברה להנצחתו, להנצחת המורשת והערכים שלו", שיתפה.

לבסוף, בחרה לשתף אודות מי שהיה: "הלוואי וכולם היו מכירים אותו. אחרי שמישהו הולך.. עידן היה פשוט אדם טוב. הוא אהב את הארץ, בעלי חיים.. הלב שלו היה תמיד במקום הנכון. הוא באמת רצה לעשות טוב בעולם הזה".

אמש פורסם כי גופתו של החלל החטוף עידן שתיוי הושבה לישראל במסגרת המבצע בו הושבה גופתו של אילן וייס. הליך הזיהוי של שתיוי במכון לרפואה משפטית נמשך מספר יממות. הוא הותיר אחריו הורים, שלושה אחים ובת זוג.

עידן שתיוי, בן 29 מקיבוץ עין הים, נרצח ונחטף ב-7 באוקטובר ממסיבת הנובה ברעים. הוא הגיע לשם כדי לתעד את חבריו שניגנו בה, אך לא הספיק להיכנס למתחם המסיבה.

כעשר דקות לאחר שהופעלו אזעקות צבע אדום במקום, התקשר עידן לבת זוגו סתיו ואמר לה כי הוא יוצא מאזור המסיבה לכיוון ביתו. במקום להימלט, עידן אסף שני חברים ונסע ברכב לכיוון צפון, שם נתקלו בירי מחבלים ולכן פנו דרומה. בנסיעה זו, רכבו הותקף על ידי מחבלי חמאס. כמה ימים לאחר מכן נמצאו גופותיהם של שני חבריו אותם ניסה להציל, אולם עידן הוגדר נעדר.

ב-4 בינואר הודיע דובר צה"ל למשפחתו כי הוא נחטף לרצועת עזה. אביו אלי סיפר בריאיון לכאן רשת ב: "התייחסנו לעידן כחטוף מההתחלה וידענו שהוא נחטף פצוע. ניהלתי יחד עם הבן שלי חקירה עצמאית ויצאנו לשטח בימים הראשונים, את המידע שמצאנו העברנו לצבא". ב-7 באוקטובר אשתקד, שנה לאחר חטיפתו, עודכנה המשפחה כי עידן נרצח כבר בבוקר השבת השחורה, וגופתו מוחזקת ברצועה.