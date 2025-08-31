מחשש שייעצר: יו"ר הסוכנות היהודית ביטל נסיעה לדרום אפריקה

יו"ר הסוכנות היהודית אלוף במיל' דורון אלמוג, ששניים מבני משפחתו נרצחו בכפר עזה ב-7 באוקטובר ועוד ארבעה נחטפו לעזה ושוחררו בעסקה הראשונה, נאלץ לבטל נסיעה לדרום אפריקה מחשש שיוצא נגדו צו מעצר - כך פורסם לראשונה הבוקר (ראשון) בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב.

כידוע, דרום אפריקה היא אחת המדינות העוינות ביותר לישראל בעולם, שאף תובעת את ישראל בבית הדין הבין-לאומי לצדק בהאג (ICJ) בשל "פשעי מלחמה ורצח עם ברצועת עזה".

בשל כך, לקראת נסיעתו של אלמוג, נערכה הערכת מצב ובה הוחלט לבטל את ביקורו מחשש שגורמים אנטי-ישראלים יבקשו להוציא נגדו צו מעצר. לפני מספר שנים כבר הוצא נגד יו"ר הסוכנות צו מעצר, הפעם בבריטניה, והוא נאלץ לחזור לישראל מבלי שירד מהמטוס.

כאמור, אלמוג הוא קרוב משפחה של חן גולדשטיין אלמוג וילדיה אגם, גל וטל, שנחטפו לעזה ב-7 באוקטובר ושוחררו יחד בעסקת הפעימות הראשונה בחודש נובמבר 2023.

אלמוג התראיין לכאן רשת ב במסגרת פרוייקט 'אחד על אחד', והריאיון ישודר במהלך החגים.

השבוע התראיין מנכ"ל משרד החוץ, עו"ד עדן בר-טל, לתוכנית "בחצי היום" עם אסתי פרז בן-עמי בכאן רשת ב, ובריאיון התייחס לגל התקריות האנטישמיות הגואה בעולם ובפרט באירופה.

לדבריו, "אנחנו לא נגיד לישראלים לא להסתובב בכל מיני מקומות בגלל מעשים אנטישמיים. לא ניתן להם את הניצחון הזה". הוא הוסיף כי נעשים מאמצים מצד המדינה לטיפול בסוגיה: "אנחנו עובדים במישור ההסברתי והמדיני, וגם במישורים אחרים. ישראלים לא יגורשו, ומי שיפגע בהם ישלם את המחיר".