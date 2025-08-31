שנת הלימודים תפתח כסדרה: הממשלה תתקצב אבטחת מוסדות החינוך

בתום מאבק ממושך בין משרד האוצר והמשרד לביטחון לאומי בסוגייה, הוסכם על קיצוץ רוחבי של 0.6% לטובת מטרה זו. השרים סטרוק וסופר התנגדו להצעה, שעברה בהיעדר נוכחות שר האוצר סמוטריץ', וגררה עימות חריף בין השרים

הממשלה אישרה היום (ראשון) את הקיצוץ הרוחבי של 0.6%, לטובת תקצוב אבטחת מוסדות החינוך לשנת הלימודים הקרובה. התקציב שאושר מבטיח כי שנת הלימודים תיפתח כסדרה בסביבה מוגנת ובטוחה. כלל השרים הצביעו בעד הקיצוץ, למעט השרים אורית סטרוק ואופיר סופר והשר סמוטריץ' - שנעדר מן הישיבה.

עימות חריף בין שרי הממשלה

קיש: "השר חיים כץ סגר עם סמוטריץ' תקציב עד יולי. אי אפשר להשאיר בלי מאבטחים".

השר בן גביר: "לא ברורה לי ההתנהלות שהייתה, אני צועק על הדבר הזה מהרגע שחזרתי לממשלה. זה הזוי להשאיר את ילדי ישראל בלי אבטחה".

חיים כץ (שהחליף את בן גביר בתקופה המדוברת): "האוצר משקר. לא מביא מספרים אמיתיים".

אמסלם: "לא מבין איך האוצר לא יודע לעשות חישוב בפשוט".

דיכטר: "לא מקרה ששר האוצר לא פה. על כל דבר הוא מביא קיצוץ במקום לחשוב על דרך אחרת".

סטרוק: "מתנגדת להצעה".

וסרלאוף: "בטח. כשפרשנו לקחתם את כל הכסף של משרדי עוצמה יהודית והעבירו אלייך".

בן גביר: "מאות מליונים עברו לסטרוק עבור מופעים, ואין כסף לילדי ישראל. זה ילדים של כולנו. הזוי שבאוצר אמרו לי שאפשר להסתדר בלי אבטחה. זה כל ילדי ישראל".

קיש לגילה גמליאל, שהתנגדה לקיצוץ הרוחבי: "את רצית להיות שרת חינוך ולכן מאז את ממורמרת".

גמליאל: "אתה לא יודע לעבוד. כרגיל עם ההתנהלות שלך".

קיש: "יש פה שרות שלא מבינות כלום?".

סילמן: "אתה מדבר עליי?".

קיש: "לא".

מאי גולן: "אתה מדבר עלי?".

קיש: "לא".

גמליאל: "אתה שר החינוך הכי כושל בתולדות המדינה".

שר החינוך יואב קיש, מסר בתגובה להחלטה: "ביטחונם של תלמידי ישראל הוא קו אדום. הבהרתי שלא נאפשר לפתוח את שנת הלימודים ללא הסדרה מלאה של תקציב האבטחה, ואני שמח שהממשלה קיבלה את עמדתי ואישרה את התקציב".

בכאן חדשות פורסם לאחרונה קרב ההאשמות בין משרד האוצר והמשרד לביטחון לאומי בסוגיית תקצוב אבטחת מוסדות החינוך, שהעמיד בסכנה את פתיחת שנת הלימודים ומעלה את השאלה - להיכן הועברו כ-250 מיליון שקלים שהוקצו למשרד לביטחון לאומי בתקציב 2025 עבור מטרה זו.

במשרד לביטחון לאומי דרשו להעביר לאלתר את התקצוב עבור אבטחת המוסדות ובמשרד החינוך איימו שלא לפתוח את שנת הלימודים הקרובה אם לא יינתן מענה תקציבי לאבטחת בתי הספר.

מנגד, במשרד האוצר אומרים כי התקציב הועבר למשרד לביטחון לאומי בתקציב 2025 והשר חיים כץ, שהחליף בתפקיד את השר בן גביר כשפרש מהממשלה, הסיט אותו עבור צרכים אחרים של המשרד.

בסביבתו של שר האוצר סמוטריץ' מתחו אז ביקורת על ראש הממשלה נתניהו: "הוא מתכוון להיכנע לסחטנות של השרים קיש ובן גביר ולקצץ בבשר החי של משרדי הממשלה לכיסוי הרשלנות התקציבית במשרד לביטחון לאומי שגרמה לכך שיש פער בתקציב אבטחת מוסדות החינוך".

עוד אמרו בסביבת סמוטריץ': "במשרדי החינוך והביטחון הלאומי יש יותר ממאה ועשרה מיליארד ש"ח ולא אמורה להיות להם בעיה למצוא מתוכם רבע מיליון ש"ח כדי לממן מטרה שהיא בסמכותם ובאחריותם, ובמקום זאת נתניהו בוחר להביא פלאט שלא על דעת שר האוצר, שכולל קיצוצים ברווחה, בבריאות ובמשרדים נוספים כדי לכסות על רשלנות תקציבית של המשרד לביטחון לאומי".