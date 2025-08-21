קרב האשמות בין משרדים: לאן נעלמו המיליונים לאבטחת מוסדות החינוך?

משרד האוצר טוען כי התקציב הועבר כמתוכנן, בעוד שבמשרד לביטחון לאומי מאשימים כי התקציב הוסט לצרכים אחרים • במקביל, במשרד החינוך מזהירים כי אם לא יימצא פתרון מידי למימון אבטחת מוסדות החינוך – הלימודים לא יחלו כסדרם • בסביבתו של השר סמוטריץ' ביקרו את נתניהו: "מתכוון להיכנע לסחטנות של השרים קיש ובן גביר"

קרב האשמות בין משרד האוצר והמשרד לביטחון לאומי בסוגיית תקצוב אבטחת מוסדות החינוך מעמיד בסכנה את פתיחת שנת הלימודים ומעלה את השאלה - להיכן הועברו כ-250 מיליון שקלים שהוקצו למשרד לביטחון לאומי בתקציב 2025 עבור מטרה זו. כך פורסם היום (חמישי) בתוכנית הבוקר הזה בכאן רשת ב.

במשרד לביטחון לאומי דורשים להעביר לאלתר את התקצוב עבור אבטחת המוסדות ובמשרד החינוך אף מאיימים שלא לפתוח את שנת הלימודים הקרובה אם לא יינתן מענה תקציבי לאבטחת בתי הספר. מנגד, במשרד האוצר אומרים כי התקציב הועבר למשרד לביטחון לאומי בתקציב 2025 והשר חיים כץ, שהחליף בתפקיד את השר בן גביר כשפרש מהממשלה, הסיט אותו עבור צרכים אחרים של המשרד.

בתשובה לטענה זו, אמרו בסביבתו של השר בן גביר כי הם קוראים לאוצר להחזיר את התקציב שנלקח בעת פרישת השר בן גביר מהממשלה לפני כמה חודשים, וכי מדובר בכ-250 מיליון שקלים שיאפשרו לממן מאבטחים בבתי הספר. עוד אמרו בסביבת השר: "הילדים חשובים יותר מהכספים שהאוצר מעביר עבור הסיוע ההומניטרי לתושבי עזה, שעבורו משום מה יש לאוצר כסף לתת ולילדים שלנו לא".

באוצר אומרים בתגובה לדברים כי שום תקציב לא נלקח וכי הכסף נותר במשרד לביטחון לאומי.

בסביבתו של שר האוצר סמוטריץ' מתחו ביקורת על ראש הממשלה נתניהו: "הוא מתכוון להיכנע לסחטנות של השרים קיש ובן גביר ולקצץ בבשר החי של משרדי הממשלה לכיסוי הרשלנות התקציבית במשרד לביטחון לאומי שגרמה לכך שיש פער בתקציב אבטחת מוסדות החינוך".

עוד אמרו בסביבת סמוטריץ: "במשרדי החינוך והביטחון הלאומי יש יותר ממאה ועשרה מיליארד ש"ח ולא אמורה להיות להם בעיה למצוא מתוכם רבע מיליון ש"ח כדי לממן מטרה שהיא בסמכותם ובאחריותם, ובמקום זאת נתניהו בוחר להביא פלאט שלא על דעת שר האוצר, שכולל קיצוצים ברווחה, בבריאות ובמשרדים נוספים כדי לכסות על רשלנות תקציבית של המשרד לביטחון לאומי".

מלשכת שר האוצר נמסר מוקם יותר היום כי המשרד לביטחון לאומי הסיט את תקציבי האבטחה תוך התחייבות להשלים אותם ממקור תקציבי אחר במשרד, אך עד כה לא עשה זאת. עוד נמסר כי בהתאם למדיניות שר האוצר קיימת מקסימום גמישות למשרדים כך שכל משרד מנהל את סדרי העדיפויות שלו באופן עצמאי וכי המשרד לבט"ל מחויב להסדיר את המקורות התקציביים למערך אבטחת בתי הספר.

מלשכתו של השר חיים כץ נמסר כי אבטחת המוסדות תוקצבה בחסר והוצע שהמשטרה תספוג את העלויות העודפות, אך במהלך המו"מ התקציבי הובהר כי לאור הצרכים הגוברים והחיוניים של המשטרה וביניהם הצורך להגדיל את שכר השוטרים, לא ניתן יהיה להמשיך לממן את עלות האבטחה מתקציב המשטרה. בלשכתו של כץ אמרו עוד כי כל הסטה בתקציב בוצעה בתיאום עם כלל הגורמים.

שר החינוך יואב קיש אמר השבוע כי בהעדר מענה תקציבי לאבטחה ולחוסן, שנת הלימודים לא תיפתח וכי שר האוצר מתעלם בצורה בוטה מהדרישות הבסיסיות של מערכת החינוך.