הקשיש שהודה ברצח בנו אחרי 51 שנים וחזר בו, ישוחרר למעצר בית

שבוע לאחר שבן ה-88 מאילת הודה שרצח את בנו בים וביים זאת כתאונה, המשטרה הודיעה כי ישוחרר בתנאים מגבילים ולא יוכל לצאת מהעיר. בהמשך הפרקליטות צפויה להכריע האם להגיש נגדו כתב אישום
מחבר איציק זוארץ
אשר גולדשטיין בבית המשפט
אשר גולדשטיין בבית המשפט צילום: יהודה בן יתח, פלאש 90

אשר גולדשטיין, בן ה-88 מאילת שהודה ברצח בנו לפני 51 שנים, ישוחרר בהסכמה למעצר בית, ולא יוכל לעזוב את העיר. כך הודיעה היום (ראשון) המשטרה. "אנחנו מתחשבים במצבו, ובדיון שמתקיים בימים אלה בפרקליטות החלטנו לשחרר את החשוד בתנאים מגבילים", נמסר. 

עוד הסבירו במשטרה כי "למרות 51 השנים שעברו הגענו לחומרי חקירה. התעורר דיון משפטי אודות ההתיישנות ולכן הגענו להסכמות לשחרורו של החשוד". לדברי המשטרה, לא ברור האם חלה התיישנות על המקרה, וגם הפרקליטות טרם הכריע בשאלה. 

גולדשטיין הורשע ברצח אשתו בשנת 1976 ובכך שניסה לביים את הזירה כתאונה. על כך ריצה עונש של 11 שנות מאסר. לפני כשבוע וחצי טען שרצח את בנו בים שנתיים קודם לרצח אשתו, וביים את הזירה כטביעה. מספר ימים לאחר מכן חזר בו מההודאה.

הוא ישוחרר היום למעצר בית עם ערבות, לאחר כשבוע וחצי במעצר. לדברי נציג המשטרה, מדובר באדם קשיש שגם ככה לא מתנהל באופן עצמאי. החקירה נמצאת בשלבים הסופיים, והחומרים יועברו לפרקליטות לצורך הכרעה. 

"מדובר בקשיש החולה במחלה סופנית", מסר עורך דינו של גולדשטיין, עו"ד נמרוד אבירם, לאחר שהודה ברצח לפני כשבוע. "האירוע הטראגי התרחש לפני למעלה מ-50 שנה. ככל שמדובר באירוע פלילי ברור שחלה עליו עבירת התיישנות. החשוד סיפר בחקירה כי בשבועים האחרונים הוא אושפז בבתי חולים. החשוד לא נועץ בעורכי דין. אבל הוסבר לו וניסו לשכנע אותו להיוועץ בעורכי דין".

