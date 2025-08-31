האלימות משתוללת: 3 נרצחים בחברה הערבית ביממה אחת

האלימות משתוללת: 3 נרצחים בחברה הערבית ביממה אחת
המציאות המדממת בחברה הערבית נמשכת, כשב-24 השעות האחרונות נרצחו שלושה גברים באירועים שונים בתל אביב, בעכו ובטייבה. מספר הנרצים במגזר עלה ל-160 מתחילת השנה
מחבר הדס גרינברג
האלימות בחברה הערבית משתוללת, וביממה האחרונה (ראשון) נרצחו שלושה בני אדם באירועים שונים. בכך מספר הנצרחים במגזר עלה ל-160. 

הערב נרצח גבר כבן 41 ביפו, וצעיר כבן 25 נפצע באורח קל. המשטרה פתחה בחקירת האירוע והחלה באיסוף ממצאים בזירה. מחקירה ראשונית עולה כי הרקע לאירוע הינו סכסוך בין גורמים עבריינים.

הנרצח בעכו מוחמד נאטור
הנרצח בעכו מוחמד נאטור צילום: .

מוקדם יותר היום נורה למוות מוחמד נאטור, צעיר כבן 27, בשוק בעכו. חובשים ופראמדיקים איתרו את הצעיר כשהוא ללא סימני חיים ונאלצו לקבוע את מותו. 

חובש מד"א סלמאן נסר אל דין, סיפר: "הייתה המולה רבה ושכב על הרצפה גבר בן 30 כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה לאחר שהיה מעורב באירוע אלימות. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו". 

בשעות הלילה נרצח מסאם נציראת בן ה-34 בטייבה. המשטרה פתחה בחקירה ועצרה שני תושבים בשנות ה-30 לחייהם בחשד למעורבות באירוע. 

אתמול חמישה גברים נפצעו מפיצוץ רכב בתל אביב, בהם אחד במצב קשה, אחד בינוני והיתר קל. הרקע לאירוע הינו פלילי. המשטרה עצרה חשוד אחד סמוך לאירוע. כוחות גדולים של משטרה הוזעקו למקום ופתחו בסריקות לאיתור חשודים נוספים. קודם לכן גבר כבן 70 נורה למוות באום אל פחם. 

 

