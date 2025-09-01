תקרית חריגה: אדם תקף את מאבטחי אגף השיקום בב"ש - ונורה ברגלו

החשוד, בן 27 המתמודד עם הפרעה נפשית שאיננה פוסט טראומה, תקף באגרופים את מאבטחי המתקן ואף שלף לעברם חפץ חד. המאבטחים ירו תחילה לאוויר, אך כשחשו סכנה - ירו ברגלו. הוא פונה במצב קל. נסיבות האירוע בבדיקה

אדם כבן 27 הגיע היום (שני) למשרדי אגף השיקום בבאר שבע, תקף באגרופים את מאבטחי המתקן, ניפץ חלונות במקום ושלף חפץ חד לעבר המאבטחים - שהגיבו בירי.

המאבטחים סגרו את המתקן, הזמינו משטרה למקום ובמשך דקות ארוכות ניסו להרגיעו. המאבטחים ירו יריה באוויר, אך כשהחשוד המשיך לרוץ לכיוונם - ירו לעבר רגלו. החשוד קיבל טיפול ראשוני במקום ופונה במצב קל על ידי מד"א להמשך טיפול בבית חולים. הרקע לאירוע בבדיקה.

החשוד, תושב נתיבות המתמודד עם הפרעה נפשית חריפה שאיננה פוסט טראומה ומטופל מספר שנים בביטוח הלאומי, נמצא במקביל בתהליך הכרה באגף השיקום (ללא קשר למלחמת "חרבות ברזל"). הוא מטופל באופן קבוע בבית החולים הפסיכיאטרי בבאר שבע.

בעברו מספר אירועי אלימות קודמים ואיומים על צוותים רפואיים ועובדי אגף השיקום. אתמול אף תקף מאבטח ומטופל גם בבית חולים פסיכיאטרי.

רגע לפני שיצא למקום, פרסם החשוד פוסט בפייסבוק: "יותר משבע וחצי שנים אני מחכה לתביעה מול משרד הביטחון. לפני חודש התחלתי להיות אלים מילולית ופיזית".

"עכשיו משרד הביטחון עושה בעיות על אלפי שקלים בודדים. אמרתי ב-14:40, יש שעתיים עד שאני לא תוקף בכוונה ואני מתכוון לתקוף בכוונה. כן, כי חלאס... יש עוד המון דברים שעשיתי ואתם לא תדעו. אני לא אשרוף עצמי לבד. אני אנסה להרוג בכל דרך עובדים ועובדות. אני לא רוצה למות, אבל יש דברים יותר חשובים מחיים וזה לא כסף", כך כתב.