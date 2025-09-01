האפליה נגד תלמידות ספרדיות בסמינרים – והאיום של קיש

יו"ר דגל התורה קרא לש"ס לפתוח מוסדות חינוך נוספים ורמז: "מוסדותנו צרים מלהכיל תלמידות של ש"ס". שר החינוך גינה את ההתבטאות והבהיר: "זה יסתיים בשימועים, שלילת תקציבים – או סגירת המוסדות"

שר החינוך יואב קיש גינה היום (שני) את התבטאותו של יו"ר דגל התורה וחבר הכנסת משה גפני שאמר "המוסדות שלנו (יהדות התורה) צרים מלהכיל תלמידות של ש"ס". קיש הבהיר: "האפליה הגזענית והבזויה הזו תסתיים או בשימועים, שלילת תקציבים והליכים לסגירת המוסדות או בקבלת הבנות לבתי הספר בהתאם לנהלי משרד החינוך"

"לא תהיה במשרד החינוך אפליה על רקע מוצא. לאחר עבודה מאומצת של משרד החינוך, רוב מוחלט של הבנות בסמינרים שובצו כחוק ובאופן חסר תקדים כבר בסוף יוני. קומץ סמינרים בירושלים ובבית שמש מסרבים לשיבוץ ופועלים בניגוד לחוק", הדגיש השר קיש בהמשך לדברי גפני.

הרקע לכך, הקריאה של גפני לראשי ש"ס לפתוח מוסדות חינוך חדשים לבנות כי המוסדות של דגל התורה "צרים מלהכיל את כולן". ח"כ גפני נימק את קריאתו בכך ש"יהיה לבנות שלכם איפה ללמוד בנחת ובהרחבה. מבלי שיצטרכו להצטופף במוסדות שלנו שהולכים וגדלים והמקום צר מלהכיל את כולם".

מש"ס נמסר בתגובה לדברי ח"ג גפני: "משימת חייה של תנועת ש״ס היא הקמת מוסדות חינוך לתפארת עבור הציבור הספרדי, וכך היא פועלת בהצלחה רבה עשרות שנים בכל רחבי הארץ. יישר כוח לרב משה גפני, שהבהיר עד כמה חשוב שתנועת ש"ס תמשיך להיות חזקה ועצמאית, ועד כמה הציבור הספרדי אינו יכול לסמוך על אף מפלגה אחרת שתדאג לו".

יו"ר ש"ס, אריה דרעי הגיב: "את האפליה העדתית אנחנו עוצרים לא בצעקות אלא במעשים בשטח, בפתיחת עוד ועוד מוסדות חינוך מעולים בכל הארץ, עם רמת לימודים גבוהה וחינוך לערכים".