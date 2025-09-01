40 מיליון ש"ח לחינוך החרדי - בלי דרישה ללימודי ליבה

הממשלה אישרה להעביר 40 מיליון שקלים למערכת החינוך החרדית של ש"ס, בניגוד לעמדת היועצת המשפטית לממשלה ולסיכומים עם גורמי המקצוע, לאחר ששר החינוך השמיט מהצעת ההחלטה את חובת מוסדות החינוך לעמוד בדרישות הדין לגבי לימודי ליבה

הממשלה אישרה אתמול העברת 40 מיליון שקלים למערכת החינוך החרדית של ש"ס, בניגוד לעמדת היועצת המשפטית לממשלה, ולאחר ששר החינוך יואב קיש הציג בישיבת הממשלה נוסח הצעה שונה מזה שעליו סוכם עם גורמי המקצוע טרם הדיון, שאינו מחייב את המוסדות בלימודי ליבה. כך פרסמנו היום (שני) בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב.

המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, עורכת הדין כרמית יוליס, שנכחה בישיבה, התריעה בפני השרים כי לא ניתן לאשר את העברת התקצוב בניגוד לסיכומים עם גורמי המקצוע ולעמדת היועצת המשפטית לממשלה ובניגוד לתקנון עבודת הממשלה, וכן כי המהלך סותר מפורשות צו שהוציא בג"ץ בעניין.

השרים התעלמו מדבריה ואישרו את ההחלטה להעברת התקצוב לרשת בני יוסף של ש"ס עבור תוכנית גפ"ן, מערכת המאפשרת למנהלי בתי ספר תקצוב גמיש להזמנת תוכניות חינוכיות.

לפי נוסח הצעת ההחלטה שהציג בישיבת הממשלה שר החינוך קיש, על בתי הספר של ש"ס לעמוד בדרישות של דיווחים לגבי מוסדות החינוך והשתתפות בבחינות מיצ"ב. אולם שר החינוך השמיט מהצעת ההחלטה את חובת מוסדות החינוך לעמוד בדרישות הדין לגבי לימודי ליבה, למרות שלא מדובר בקריטריון שנקבע על ידי הייעוץ המשפטי אלא בדרישות החוק לתקצוב הרשתות החרדיות.

מלשכת השר קיש נמסר בתגובה: ההחלטה עומדת בהתאמה מלאה להחלטת בית המשפט וכמו כן עומדת בתאום מלא עם החלטת הממשלה הקודמת לגבי הזכאות לגפ״ן. עמדת היעוץ המשפטי שהוסיפה פרשנות וסייגים לא התקבלה על ידי הממשלה.