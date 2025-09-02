"שינינו לשם משפחה אשכנזי כדי שילדיי יתקבלו לתלמוד תורה"

מיכל לנקין, שבתה לא התקבלה לסמינר בשל המוצא הספרדי של המשפחה, סיפרה בריאיון לכאן רשת ב על האפליה הקשה נגדם: "עד מתי תהיה אפליה שתהרוס בתים?". היא תקפה את דרעי - ושיתפה בקול חנוק מדמעות: "כואב לי שלילדים שלי יש שמות משפחה שונים, אנחנו בית אחד"

מיכל לנקין, שבתה לא התקבלה לסמינר בשל המוצא הספרדי של המשפחה, סיפרה הערב (שלישי) בריאיון לתוכנית "בנימיני וגואטה" בכאן רשת ב על האפליה הקשה שחוותה לצד ילדיה - ותקפה את חבר הכנסת אריה דרעי מש"ס, שנכדיו לומדים במוסדות אשכנזיים: "איפה דרעי שיבוא לראות שאני לא ישנה בלילה?".

"הייתי צריכה להחליף שם משפחה כדי שיקבלו שלושה מילדיי לתלמוד תורה", אמרה מיכל. "כשהגעתי עם שם משפחה ספרדי אמרו לי 'לכי הביתה', ועם שם משפחה אשכנזי אמרו לי 'ברוך הבא, יש לנו מקום'. גם בעירייה זה קרה, אבל כשאמרתי שאני חצי-חצי - רדפו אחריי עד למעלית וחיבקו אותי, נתנו לי כוס מים והכניסו אותי בחזרה. עד מתי?".

היא סיפרה על התחושות מאחורי ההחלטה לשנות את שם המשפחה לחלק מילדיה: "כואב לי לראות חצי מהילדים שלי עם שם משפחה ספרדי, וחצי עם שם משפחה אשכנזי. זה אותו בית, אותם ילדים שאני ילדתי וגידלתי. עד מתי תהיה אפליה שתהרוס בתים? אני אוהבת את הילדים שלי וגאה בהם, זה כואב".

"הבת שלי יושבת ובוכה, ילדה בת 14, על לא עוול בכפה - כי לא רצתה להחליף שם משפחה. היא אמרה לי 'אנחנו לא מחליפים, כולם מכירים אותי בשם הזה", הוסיפה מיכל בקול חנוק".

היא ביקרה בחריפות את האפליה נגד הילדים הספרדים: "זו לא הדרך של שרה שנירר וזו לא הדרך של הרב עובדיה. איפה עטרה ליושנה? איפה צביקה כהן? איפה אריה דרעי?".