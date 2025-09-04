המחסור בגננות: בעיריית ת"א מזהירים מסגירת 60 גנים בכל שבוע

במכתב למשרד החינוך הודיע מנכ"ל העירייה כי המחסור החמור באנשי מקצוע יוביל לסגירתם לסירוגין של גני ילדים רבים בעיר, ובכללם גני החינוך המיוחד: "קורא להתגייסותכם המיידית לפתרון הסוגייה"

מנכ״ל עיריית תל אביב מנחם לייבה פנה היום (חמישי) למנכ"ל משרד החינוך מאיר שמעוני והזהיר ממחסור בגננות בעיר. לדברי מנכ"ל העירייה, אם לא יגויסו השבוע גננות ייסגרו בעיר כ-60 גנים בכל שבוע.

"לאחר התראות רבות שהועברו למחוז מטעם מנהל החינוך ברשות, אני מוצא לנכון להתריע גם בפניך על מחסור חמור בגננות בגני הילדים בעיר", כתב לייבה. "מחסור זה מוביל לסגירת גנים באופן יומיומי, לפגיעה במענים החינוכיים שמקבלות משפחות העיר, וחמור מכל - לפגיעה בילדות וילדי החינוך המיוחד בעיר".

"בגני החינוך המיוחד חסרות שלוש גננות מנהלות וארבע גננות צהריים, ומחסור זה מביא לסגירת שלושה גני חינוך מיוחד בכל יום לימודים ולקיצור יום הלימודים לגני תקשורת בארבעה גנים נוספים", הסביר.

בחינוך הממלכתי, לדברי לייבה, חסרות גננות משלימות, דבר המוביל לסגירת בין חמישה ל-11 גנים בכל יום בשבוע ובכל שבוע. "אני קורא לכם להתגייס באופן מיידי לפתרון הסוגיה, עוד היום, לטובת הילדים והמשפחות ומתוך אחריות ציבורית", חתם מנכ"ל העירייה את מכתבו.