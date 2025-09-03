בכיר משרד החינוך הורשע בעבירות מין - והורחק משירות המדינה

בכיר מהחינוך הורשע בעבירות מין - והורחק משירות המדינה
דב נפתלי, ששימש כממונה על חינוך טכנולוגי על-יסודי, הורשע בעבירות מין ב-3 נשים מצוות בית ספר. נציבות המדינה גזרה עליו פיטורים והרחקה לאלתר
מחבר לירן כוג'הינוף
משרד החינוך, ארכיון
משרד החינוך, ארכיון צילום: כאן חדשות

בכיר במשרד החינוך שעבד עד לפני ארבע שנים כממונה על חינוך טכנולוגי על-יסודי פוטר היום (רביעי) על ידי נציבות המדינה, לאחר שהורשע בשלושה מקרים של עבירות מין.

דב נפתלי היה אחראי בין היתר על ביצוע פיקוח ובקרה בבתי ספר, ובמהלך תפקידו ביצע עבירות מין בשלוש נשים מצוות בית הספר. בית הדין של הנציבות גזר עליו פיטורים לאלתר, פסילתו לצמיתות מעבודה במשרד החינוך ופסילתו עד לגיל 67 בכלל שירות המדינה.

בשבוע שעבר נעצר תושב פתח תקווה, מורה בחטיבת ביניים, בחשד כי אנס במשך שנים תלמידה שלו. החשוד, אוראל שרון, ביצע על פי החשד את המעשים בתלמידה מאז היותה בת 12. על פי החקירה, האירועים החמורים התרחשו בין היתר בין כותלי בית הספר וגם במקומות ציבוריים בסביבת העיר.במהלך חקירתו הגדיר החשוד את הקשר שניהל עם התלמידה כ"רומן".

